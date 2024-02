La couleur des yeux influerait sur la qualité de la vision dans un environnement à faible luminosité

Selon le célèbre écrivain Belge Georges Rodenbach, « les yeux sont les fenêtres de l’âme ». D’une part, ils permettent de connaître, dans une certaine mesure, nos émotions ainsi que nos pensées. D’autre part, leur couleur reflèterait notre personnalité, selon une étude effectuée par des chercheurs de l’Université d’Örebro et publiée sur la National Library of Medicine. Hormis notre caractère, la quantité de mélanine dans notre iris aurait un impact sur notre capacité à voir dans un environnement soumis à un faible éclairage, d’après une autre étude menée par des scientifiques de l’Université John Moores de Liverpool.

Des yeux bleus permettraient de mieux voir dans l’obscurité

Dans la réalisation de leur expérience, Kyoko Yamaguchi et son élève Faith Erin Cain ont fait appel à 39 volontaires, dont 25 avec des yeux bleus et 14 avec des yeux marron. Ils ont passé un test de vision d’une durée de 30 secondes, dans un environnement soumis à une intensité d’éclairage décroissante. Les résultats ont permis aux anthropologues de l’Université de John Moores d’avancer une théorie, selon laquelle les iris bleus permettent de bénéficier d’une meilleure vue dans l’obscurité. En effet, les volontaires aux yeux clairs ont réussi à lire des codes placés sur un mur à 3 mètres de distance, avec une luminosité d’environ 0,7 lux, tandis que ceux avec des yeux plus foncés n’ont pu les déchiffrer qu’à une intensité lumineuse de 0,82 lux. À noter que les couleurs des yeux des participants ont été déterminées par les scientifiques, grâce à un guide de classification.

Une théorie pas encore validée

Si l’expérience a permis de démontrer, de manière relativement précise, la différence entre la qualité de la vision d’un individu aux yeux bleus et celle d’une personne aux yeux marron dans l’obscurité, Kyoko Yamaguchi a tenu à souligner que ce n’était qu’un travail préliminaire. Une étude à plus grande échelle, avec un nombre plus élevé de volontaires, et validée par la communauté scientifique est donc nécessaire pour affirmer la théorie des deux scientifiques. Toutefois, selon l’anthropologue japonaise, les résultats de l’expérience permettraient d’expliquer en partie la forte présence de personnes aux yeux bleus dans les pays nordiques.

Les yeux bleus : un effet secondaire ou un avantage biologique

Pour Kyoko Yamaguchi, l’étude menée à l’Université John Moores permet d’émettre une hypothèse, selon laquelle les yeux bleus seraient un avantage biologique plutôt qu’un effet secondaire. D’après l’anthropologue, si les personnes qui vivent dans les pays nordiques ont généralement des iris bleus, c’est qu’elles ont besoin d’une meilleure vision dans l’obscurité, en raison du faible ensoleillement et des journées plus courtes. Il faut savoir que pour de nombreux scientifiques, la couleur bleue des yeux des habitants d’Europe du Nord serait le résultat de leur faible exposition au soleil. Cette dernière entraînerait un manque de vitamine D et favoriserait l’éclaircissement de l’iris, mais aussi de la peau et des cheveux. Pour information, à l’instar des yeux clairs, ceux marron bénéficient de nombreux avantages. Ils seraient bien moins susceptibles de développer des maladies telles que le cancer de l’œil, la rétinopathie diabétique ou la dégénérescence maculaire. En revanche, les personnes qui ont des yeux bruns foncés seraient plus exposées à des risques de cataracte nucléaire. Que pensez-vous de cette étude ? Nous vous invitons à nous donner votre avis, vos remarques ou nous remonter une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .