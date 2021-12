La couleur de nos yeux reflèteraient une partie de notre personnalité affirment ces chercheurs

Selon Yves le Guern « les yeux sont le miroir de l’âme ». Beaucoup pensent qu’il en effet possible de lire dans le regard de quelqu’un. Nos émotions, par exemple, peuvent parfois se ressentir dans nos yeux. Lorsque nous n’osons pas dire quelque chose, nous essayons bien souvent de le faire comprendre par un simple regard.

Des scientifiques de l’Université d’Örebro en Suède se sont penchés sur cette théorie en réalisant une étude scientifique afin de savoir s’il existait réellement un lien entre la couleur de l’œil, autrement dit l’iris, et notre personnalité. Les scientifiques ont donc étudié un panel de plus de 450 volontaires et d’après leurs résultats, il existerait un bien un fil conducteur “entre les gènes de la couleur de nos yeux et ceux de nos lobes frontaux“.

Selon ces scientifiques, la couleur des yeux et la personnalité entretiendraient donc un certain lien. D’après le docteur Anthony Fallone de l’Université d’Edimbourg, « L’œil est si étroitement lié neurologiquement au cerveau qu’on pourrait dire qu’il est la seule partie de notre cerveau visible de l’extérieur. Il semble contenir des indices essentiels sur notre fonction cérébrale. ».

Les yeux gris

Rare sont les personnes possédant des yeux gris. De ce fait, les personnes aux yeux gris sont vues comme des personnes exceptionnelles. De plus, ces individus possèdent généralement une multitude de talents. Souvent passionnés par ce qu’ils entreprennent, les personnes aux yeux gris feront tout leur possible pour arriver à leur objectif.

Les yeux bleus

Les individus qui possèdent des yeux bleus ont généralement une grande force de caractère, mais aussi de bonnes capacités physiques. Celles-ci peuvent être parfois timides, mais également très enthousiastes. A l’écoute des personnes qui les entoure, ils n’hésitent jamais à venir en aide et sont de très bon conseil. La générosité est aussi l’un des traits principaux de leur personnalité. Néanmoins, les personnes aux yeux bleus sont parfois de nature un peu rêveuse.

Les yeux verts

Souvent très mystérieuses, les personnes aux yeux verts dégagent tout de même un certain charme. D’apparence calme et sereine, ces personnes sont toutefois très imprévisibles et savent dire ce qui ne leur plaît pas. De nature très curieuse, les individus aux yeux verts sont admirés de leur entourage pour leur joie de vivre. Néanmoins, elles cachent un côté très jaloux.

Les yeux noisette

Cerner une personne aux yeux noisette est souvent très difficile. En effet, celles-ci sont uniques et dégagent un certain mystère. Ces personnes ont généralement beaucoup de mal à parler d’elles-mêmes et aiment l’indépendance. De nature spontanée, les individus qui possèdent des yeux noisette reflètent un certain courage et aime l’aventure.

Les yeux marrons

Grands romantiques dans l’âme, les personnes aux yeux marrons dégagent une douceur sans égale. De nature sociable, ces personnes sont d’une loyauté sans faille avec ceux qui les entoure. Les personnes qui possèdent des yeux marrons aiment l’aventure mais ne prennent pas de décision avant d’y avoir longuement réfléchi. Le respect et la créativité sont également très présents chez ces personnes.

Les yeux bruns foncés/noirs

Les personnes aux yeux foncés sont souvent secrètes et très mystérieuses. Toutefois, cela ne les empêche pas et sont très agréables au quotidien. Passionnés par tout ce qu’ils font, les individus aux yeux foncés sont de très grands optimistes et donnent leur maximum pour atteindre leur objectif. Ils font également preuve d’une vivacité et d’un dynamisme inégalables. D’une nature anxieuse, les individus aux yeux foncés s’ouvrent difficilement aux autres mais lorsqu’ils le font ils s’investissent corps et âme dans le bonheur de leurs proches.