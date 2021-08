Cylensee : changer la couleur de ses yeux en un clic est maintenant possible !

Nous avons tous déjà eu envie de changer la couleur de nos yeux, passer des yeux marrons aux yeux bleus ou inversement. Depuis peu, cela est possible grâce à des lentilles de contact qui se déclinent sous toutes les couleurs. Maintenant, il est même possible de changer la couleur de ses yeux selon ses envies grâce à un simple clic sur son téléphone ! Etonnant n’est-ce pas ?

Une lentille de contact connectée

C’est le récent projet de la start-up Cylensee, située près de Brest, qui développe une lentille connectée à Plouzané au sein de l’IMT Atlantique. Ce produit innovant s’inspire du projet de lentille de contact cyborg; ces nouvelles lentilles de contact peuvent changer la couleur de l’iris selon les envies, et cela grâce à un simple clic sur votre téléphone ou votre télécommande. Passer des yeux marrons aux yeux gris en un instant est maintenant possible grâce à cette start-up.

Commercialisation du produit

En plus d’être totalement innovante, les lentilles de contact peuvent rapidement être sur le marché. En effet, la start-up et ses partenaires envisagent de mettre le produit en vente sur des plateformes numériques telles qu’Amazon. Il faudra tout de même attendre environ 1 an que le produit soit certifié avant sa commercialisation.

En ce qui concerne son prix, le tarif de ces lentilles connectées sera abordable, proche de celui des lentilles unicolores déjà sur le marché: pour posséder ces lentilles semi-rigides pouvant changer de couleur une centaine de fois, il vous faudra débourser autour de 30 à 40 euros. Afin de mettre toutes les chances de son côté, la start-up compte promouvoir leur produit via des sites internet spécialisés en optique, mais également via différents réseaux sociaux.

Cylensee compte toucher son pubic « en passant par des influenceurs des pays que nous ciblons. Ces influenceurs pour adolescents ou spécialisés dans la mode sont aujourd’hui fondamentaux pour faire connaitre les produits ». En ce qui concerne le financement de leur projet, l’équipe vient d’obtenir deux prêts d’un montant de 20 000 euros accordés par l’IMT Numérique; de quoi finaliser leur produit et déposer les brevets.

D’autres innovations à venir

Les lentilles de contact connectées ne sont pour la start-up que le début: non seulement son équipe envisage dès à présent de perfectionner leur lentille de contact connectée, mais également de proposer une version médicale de leur produit. Cette nouvelle version permettra toujours de changer la couleur des yeux, mais pas seulement !

En effet, la correction optique s’intègre à la lentille de contact, et cette innovation pourra permettre à la start-up de toucher encore plus de monde sur le marché. De plus, d’autres déclinaisons seront destinées au marché professionnel, et notamment pour la réalité augmentée…