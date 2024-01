La première greffe mondiale d’un œil entier donne des résultats très prometteurs pour les malvoyants

La greffe partielle des yeux est déjà très pratiquée dans la médecine. En France, en 2020, plus de 3 900 individus ont recouvré la vue grâce à des greffes de cornée, explique le site officiel du CHU de Rouen. Mais la transplantation d’un œil complet était considérée comme impossible. Les risques d’échec sont grands en raison de la nature complexe de cet organe. Il pourrait y avoir des difficultés liées à la régénération nerveuse, à la circulation sanguine de la rétine et au rejet immunitaire. De ce fait, ce type d’opération chirurgicale ne figurait jamais parmi les options potentielles pour rétablir la vision d’un patient. Ce n’est plus le cas aujourd’hui, puisqu’une équipe de chirurgiens de NYU Langone Health a surmonté cet obstacle. En effet, la réussite de la double greffe d’œil entier et d’une partie de visage chez un patient a grandement attiré l’attention du monde entier. Cette intervention s’est passée en mai 2023. Il s’agit de la toute première transplantation humaine d’un œil complet et du seul cas de greffe combinée réalisée avec succès. Explications.

Un patient ayant survécu à un choc électrique mortel

Aaron James, ancien militaire de 46 ans et habitant de Hot Springs, en Arkansas, est le bénéficiaire de cette intervention chirurgicale exceptionnelle. Travaillant comme monteur de lignes à haute tension en juin 2021, cet homme a survécu à un accident électrique mortel lié à son travail. Il a subi des blessures importantes au niveau de son œil gauche, de son nez, de ses lèvres, de la partie gauche de sa joue et de son menton. Il a perdu son bras gauche. Deux mois seulement après l’accident, son cas a été confié à l’équipe de NYU Langone. Cela a permis aux spécialistes de mieux le guider durant la phase initiale des reconstructions. Au cours de 2022, l’équipe a parlé de la possibilité de procéder à une greffe de visage. Une première évaluation a été effectuée cette année.

Une greffe d’œil complet et d’une partie du visage

Les chirurgiens ont été obligés de retirer l’œil gauche de James en raison de douleurs intenses. Lors de cette opération, ils ont fait attention à ce que le nerf optique du patient soit gardé suffisamment long pour une greffe potentielle d’œil plus tard. C’est d’ailleurs après cette intervention qu’est née la discussion sur la possibilité de greffer un œil entier. Ainsi, l’équipe de NYU Langone et la famille de ce patient ont décidé ensemble de réaliser cette transplantation combinée d’œil entier et de visage. En mai 2023, l’organisation LiveOnNY a trouvé un donneur d’organes potentiel, validé après une série d’évaluations et de tests. Le 27 mai, l’opération de greffe fut assurée par une équipe de plus de 140 chirurgiens, infirmières et autres intervenants, dirigée par le docteur Eduardo D. Rodriguez.

Un exploit extraordinaire dans l’histoire de la médecine

Cette greffe d’œil est une première mondiale. Celle-ci ouvre la voie au développement de nouvelles approches plus avancées dans les thérapies de la vision et les domaines médicaux connexes. Les résultats de cette opération sont encourageants, selon l’équipe des chirurgiens qui l’a réalisée. L’une des raisons de ce succès réside peut-être dans l’injection des cellules souches adultes prélevés de la moelle osseuse du même donneur dans le nerf optique du receveur lors de la transplantation de l’œil. Cela optimise la régénération nerveuse.

Depuis l’intervention, l’œil gauche transplanté de James montre de bons signes de santé, même si celui-ci n’a pas encore recouvré sa vue. En effet, les spécialistes ont affirmé observer une bonne irrigation sanguine directe de sa rétine. Aujourd’hui, le patient continue de subir une opération de suivi moins lourde afin d’améliorer les résultats fonctionnels et esthétiques obtenus. Plus d’informations : Nyulangone.org. Que pensez-vous de cette avancée médicale dans le domaine de la greffe ? Nous vous invitons à nous donner votre avis, vos remarques ou nous remonter une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .