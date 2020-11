Pizza Hut et Gravity Blankets dévoilent une couverture pondérée pour les amateurs de Pizza !

Que diriez-vous d’une pizza dégustée bien au chaud sur votre canapé… Et devant un match de foot par exemple puisque ceux-ci se jouent toujours à huis clos ! Pizza Hut vient de collaborer avec une marque peu ordinaire : Gravity Blankets ! Gravity Blankets, c’est l’un des leaders mondiaux de la couverture pondérée…

Mais si, nous vous en avons déjà parlé, la couverture pondérée est l’un des produits phares de cette année, pour mieux dormir ! Mais grâce à cette collaboration, vous allez pouvoir dormir, entouré… de pizzas ! Pizza Hut et Gravity Blankets viennent de lancer la couverture pondérée à l’effigie de la marque !

Une pizza pepperoni- fromage en guise de couverture, il fallait y penser ! C’est un super coup marketing pour Pizza Hut… Vendues 150$ sur le site de Gravity Blankets, elle sont déjà en rupture de stock, on imagine plein de petits couvertures pizzas sous les sapins de Noël ! Les couvertures pondérées ont vraiment le vent en poupe en ce moment et c’est plutôt bien joué pour Pizza Hut.

« Ce partenariat avec Gravity Blanket était la solution parfaite pour donner vie à l’une de nos pizzas légendaires tout en apportant à nos fans un peu de joie » explique George Felix, directeur du marketing de Pizza Hut.

Les bienfaits des couvertures pondérées :

Selon une étude publiée en septembre 2020 dans le Journal of Clinical Sleep Medicine, les couvertures lestées sont particulièrement efficaces pour réduire les insomnies. Lors de cette étude menée par Mats Alder, professeur de psychiatrie au Département de neuroscience clinique de l’Institut Karolinska à Stockholm, 120 personnes souffrant d’insomnies ou de trouble psychiatrique comme la dépression majeure, c avec déficit de l’attention ou d’anxiété sévère.

Les participants ont donc dormi avec une couverture lestée correspond à 10% de leurs poids (pour 100 kilos de poids, 10 kilos de couverture). Après quatre semaines de nuits sous la couverture, les troubles se sont grandement améliorés pour 60% d’entre eux. Et pour 42% les insomnies avaient complétement disparu.

Et puisque la couverture pondérée Pizza Hut, n’est plus disponible, vous pouvez toujours vous offrir la Gravity Blankets classique. Elle sera moins fun mais tout aussi efficace ! Pour choisir votre couverture, rappelez-vous qu’elles sont pour UNE personne et qu’elle doivent peser environ 10% de votre poids, mais pas moins ! Si vous pesez 85 kilos, optez pour une 9 ou 10 kg plutôt que pour une 7 kg.