🍕Foosball Pizza Box : Pizza Hut invente les boîtes à pizza / baby-foot !

Une bonne pizza devant un match de foot c’est le « clasico » des supporters de football ! Mais si, en plus cette succulente pizza vous permettait de jouer au foot vous-même ? Ou plutôt de partager une partie de baby-foot pendant la mi-temps de ce qui se joue sur l’écran !

C’est l’idée original de Pizza Hut qui, pour fêter le début de la saison 2020-2021 a eu l’idée originale de créer une boîte à pizza baby-foot ! En revanche, ces boîtes ne seront pas livrées à domicile, elles ont été créées pour une campagne publicitaire à Hong-Kong. Cependant elles existent vraiment, 5 boîtes sont à gagner sur un jeu concours sur l’application Pizza Hut… à Hong-Kong exclusivement !

La filiale asiatique de Pizza Hut lance donc une campagne publicitaire qui se terminera le 20 Octobre. La « Foosball Pizza Box » a deux fonctions. Livrer votre pizza en la gardant au chaud évidemment. Mais elle cache un mini baby-foot tout à fait opérationnel. En posant simplement la boîte au centre de la table, vous pourrez donc disputer une partie de baby-foot avec vos amis.

John Koay, directeur de la création chez Ogilvy Hong Kong déclare avoir voulu apporter plaisir et saveur aux clients restés confinés pendant des semaines. Et il ajoute « La boîte à pizza mini baby-foot est une excellente idée d’emballage qui réunit le jeu de foot et la délicieuse pizza pour un repas mémorable à partager ensemble »

Pizza Hut / Ogilvy

Seules 5 boîtes ont été fabriquées et elles ne le seront pas en série évidemment… Les 5 chanceux qui gagneront le tirage au sort du jeu-concours auront donc un objet ultra collector entre les mains. Même si l’on ne peut pas garantir l’utilité de ce gadget, c’est quand même très original et la campagne publicitaire hyper bien pensée !