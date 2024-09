Toyota dévoile le premier four à pizza au monde alimenté par de l’hydrogène

L’hydrogène est considéré comme le carburant du futur. Les projets qui visent à utiliser ce combustible pour propulser les voitures, les bateaux, voire les avions se multiplient. Et il faut dire que les idées ne manquent pas. Au Japon, Toyota vient par exemple de présenter le premier four à pizza au monde à fonctionner à l’hydrogène ! Ce produit innovant a été dévoilé lors du Japan Mobility Show de l’année dernière. Il s’agit d’un appareil de cuisson, qui ressemble à première vue à n’importe quel four en pierre. Cependant, il s’annonce plus écologique et plus pratique grâce à l’utilisation de l’hydrogène comme combustible.

Des plats plus savoureux ?

Il faut savoir que l’hydrogène a l’avantage d’avoir une température de combustion élevée. De plus, en brûlant, il produit de la vapeur. Un phénomène qui est bénéfique pour la cuisson étant donné que les plats deviennent plus croustillants à l’extérieur et plus juteux à l’intérieur. Cela rend le four nouvellement développé idéal pour la cuisson des pizzas ou encore des légumes.

Toyota s’est associé la célèbre entreprise d’appareils à gaz Rinnai dans le cadre de ce projet. À travers cette collaboration, le duo cherche à faire de l’hydrogène un élément crucial dans la vie quotidienne, favorisant ainsi le développement d’une société dépendante de cette molécule qui constitue une alternative écologique aux combustibles fossiles.

Contribuer à la transition énergétique

Avec cette innovation, Toyota et son partenaire cherchent à donner un coup de pouce à la transition énergétique. Force est effectivement de constater que malgré les objectifs de décarbonisation ambitieux fixés par de nombreux pays, les choses sont à la traine. Et pour cause, le solaire et l’éolien ne suffisent pas à eux seuls à résoudre les problèmes énergétiques mondiaux. Avant de parvenir à ce produit pour le moins prometteur, le constructeur a été confronté à de nombreux de défis, dont l’absence de réglementations pour les appareils de cuisine fonctionnant à l’hydrogène.

Une approche bien définie

Face à cette lacune, Toyota a dû improviser. Le constructeur a notamment été obligé de développer ses propres normes de sécurité et résoudre des problèmes sans aucune directive préalable. Selon les explications de Kenji Takahashi, employé chez Toyota impliqué dans la fabrication du four à pizza révolutionnaire, les risques sont gérés en anticipant les problèmes potentiels. De plus, le géant japonais de l’automobile les résout par ordre de priorité, et ce, tout en misant sur une stratégie qui favorise l’amélioration continue de la chaîne de production.

Avec ce nouveau produit, Toyota ouvre une nouvelle perspective dans l’utilisation de l’hydrogène. Une initiative qui pourrait aider à établir une économie basée sur les énergies renouvelables. Plus d’infos : toyotatimes.jp. Je dégusterais bien une pizza cuite à l’hydrogène pour me faire une idée, pas vous ? Je vous invite à nous donner votre avis, vos remarques ou nous remonter une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .