Zenker : LIDL dévoile une invention pour cuire simultanément 4 pizzas dans le même four

Vous aimez vous réunir en famille ou entre amis, pour de traditionnelles soirée pizzas ! Deux options s’offrent alors à vous, les pizzas livrées à domicile, à manger chaudes dès la livraison ou celles que vous ferez avec amour, qu’il vous faudra donc cuire ou réchauffer ! Et quand vient le moment de passer à table, nous sommes tous confrontés au même problème : comment faire chauffer plusieurs pizzas simultanément, dans le même four ? Vous avez probablement déjà essayé de les caler les unes contre les autres, mais la crème de l’une se mélange à la base tomate de l’autre. Sinon, il faut les chauffer une par une et, évidemment, tout le monde ne mangera pas en même temps. Pour 11,99 €, LIDL vous propose une solution à ce problème : le set de cuisson pour 4 pizzas. Découverte.

Le set de cuisson pour quatre pizzas, qu’est-ce que c’est ?

Avec le set de cuisson pour quatre pizzas, vous allez vous simplifier la vie et faire également des économies d’électricité, puisque le four sera allumé quatre fois moins longtemps. En effet, l’empilement des quatre pizzas ne rallongera pas la durée de cuisson. Ce set de cuisson se dote de plaques de cuisson conçues dans un revêtement anti-adhérent ILAG® qui garantit un démoulage facile et un nettoyage rapide. De plus, la structure pliante du set permet un encombrement minimal lors du rangement. Les plaques sont résistantes à la chaleur jusqu’à 230 °C, ce qui vous permet de cuire vos pizzas à la perfection. Un crochet est également inclus pour éviter toute ouverture accidentelle du set pendant la cuisson. Le set de cuisson n’est pas compatible avec le lave-vaisselle ni avec le micro-ondes, mais le nettoyage est assez rapide, avec un chiffon humide juste après réchauffage. Il peut cuire des pizzas rondes d’un diamètre de 29 cm au maximum, la plupart des pizzas ayant un diamètre inférieur.

Est-ce que cela fonctionne ?

La réponse est OUI sans aucune hésitation. Nous possédons ce type d’accessoires acheté chez un autre marchand, mais le principe est exactement le même. Avant l’achat de ce cuiseur de pizzas, comme tout le monde, nous faisions les allers-retours entre le four et la salle à manger pour servir les pizzas une par une. Résultat, le premier servi avait le choix de finir sa pizza avant que la dernière soit chaude ou attendre la dernière et donc, manger la sienne, froide. Depuis notre achat, les quatre pizzas sont servies simultanément, le four chauffe aussi beaucoup moins longtemps et nous partageons véritablement le repas. Pour un coût d’une dizaine d’euros, cela ne vaut vraiment pas le coup de s’en priver. Le plateau Zenker est disponible sur Lidl (Belgique) à 11,90 € et Amazon à 27,89 € (version 3 pizzas).

Mais au fait, qui a inventé la pizza ?

L’invention de la pizza, nous la devons à un certain Raffaele Esposito, considéré comme le père de la pizza moderne, qui laisse son empreinte. L’histoire raconte que ce chef de la Pizzeria Di Pietro, fondée en 1780 à Naples, a eu l’idée d’inventer une pizza en l’honneur de la reine Margherita di Savoia, le jour d’une visite royale. Il fabrique alors une pâte spéciale, sur laquelle il souhaite rappeler les couleurs du drapeau italien. Le premier pizzaiolo reconnu utilise donc des tomates rouges, du basilic et de la mozzarella, pour une pizza qu’il baptise assez logiquement la Margharita. Cette pizza a fait le tour du monde et est considérée comme la base de toutes les sortes de pizzas que nous connaissons aujourd’hui ! Merci Monsieur Esposito pour votre invention.

