Savez-vous à quoi sert la mini « table » en plastique, cette invention brevetée placée dans les boîtes à pizza ?

Selon le site Globometer, nous consommons chaque année environ 30 milliards de pizzas, soit 95 pizzas chaque seconde, toutes présentations confondues (boîtes, surgelés, fraîches, etc.). Si vous avez déjà opté pour la livraison de pizzas à domicile ou que vous les avez emportées dans leur traditionnelle boîte en carton, vous avez probablement découvert une espèce de petite table en plastique à l’intérieur de votre boîte… Dans le milieu, on appelle ça un « économiseur de pizza »,et il se retrouve souvent plein de sauces ou de fromage puisqu’il est planté directement dans la pizza encore chaude… Mais, à quoi sert-il exactement ? On va tout vous expliquer !

L’économiseur de pizza pour quoi faire ?

Cette petite « table » se présente souvent sous la forme d’un objet en plastique muni de trois pieds et d’un petit plateau que vous trouvez planté au centre de votre pizza… Sur la toile, l’utilité de cet objet fait débat, et certains pensent qu’il s’agit simplement d’une décoration. Si l’on se réfère à l’origine de cette invention qui nous vient de Carmela Vitale, une femme de Long Island qui a d’ailleurs déposé un brevet dans les 80, elle a une véritable utilité. En observant l’objet, on peut effectivement s’apercevoir qu’il est donc planté dans la pizza, et qu’il vient se « coller » au carton d’emballage. En d’autres termes, la petite table en plastique sert ainsi à éviter que votre pizza ne se retrouve collée au carton. Simple, mais efficace finalement et il est vrai que les boîtes, avec la chaleur de la pizza, ont tendance à s’affaisser !

Quelques détails de cet étonnant dépôt de brevet !

L’inventrice ne plaisantait pas lorsqu’elle a déposé son brevet puisque celui-ci stipule que l’objectif de l’invention est de fournir un article léger. Un accessoire relativement peu coûteux et facile à fabriquer, placé sur la tarte ou le gâteau à l’intérieur de l’emballage et qui vise à soutenir la partie centrale du couvercle de l’emballage pendant la livraison.

Ce brevet a été approuvé en 1985 puis est devenu caduque en 1993, et depuis cette date, les fabricants du monde entier se sont servi de cette plutôt bonne idée, au vu du nombre pizzas vendues dans le monde chaque année !

Une autre invention autour de la pizza, le Grand-Bicoupe !

Cette invention est beaucoup plus récente que la précédente et apporte une réelle solution à un problème récurrent : celui de couper la pizza ET la croûte ! Jason Noblet est l’inventeur du Grand-Bicoupe, une invention française donc, récompensée lors du dernier concours Lépine et qui se présente comme une traditionnelle roulette à pizza avec une petite différence: celle-ci est à double entrée, et ressemble au biclou, le célèbre vélo avec une roue plus petite à l’avant qu’à l’arrière…

Concrètement, lorsque vous coupez votre pizza, la petite roulette coupe la croute et la grande s’occupe de la garniture. Et, une fois que vous avez terminé la découpe, il suffit de le retourner pour éviter de tâcher votre table avec la roulette pleine de sauce ou de graisse. Avouez que c’est ingénieux, car découper une croute de pizza au couteau ou avec une roulette relève parfois de la mission impossible.