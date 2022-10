Grand-Bicoupe : Il réinvente la roulette à pizza avec une innovation ingénieuse récompensée au concours Lépine

Vous prévoyez souvent des soirées pizzas entre potes, pour un match de foot, par flemme de cuisiner, ou tout simplement parce que la pizza est un peu votre madeleine de Proust ? Et si vous avez oublié de demander au pizzaiolo de pré-couper votre pizza, la galère commence ! Qui n’a jamais galéré à couper une pizza en six, huit ou douze parts ? Si la garniture se coupe facilement, encore faut-il passer l’étape du coupage de la croûte qui résiste à la roulette ou au couteau et que l’on finit souvent par déchirer, emportant tout, ou partie de la garniture… Cette galère pourrait bientôt prendre fin grâce à l’invention de Jason Noblet, le Grand-Bicoupe, récompensée par la médaille d’or du concours Lépine… Couper vos pizzas va devenir un jeu d’enfant ! Découverte.

Quelle est donc cette ingénieuse invention ?

Innover autour de la pizza, quelle drôle d’idée ! Mais finalement, une excellente idée, car l’invention créée répond à un vrai problème que nous sommes nombreux à rencontrer : celui de couper, la pizza croûte comprise ! Pour ce faire, il a inventé une roulette « à double entrée » ou plutôt à double coupe… Et il a pensé à tout pour les soirées matchs de foot-pizza-bière*, puisque son Grand-Bicoupe dispose aussi d’un décapsuleur.

Comment se présente le Grand-Bicoupe ?

Quand on observe le drôle d’appareil, il ressemble à un vélo ancien qui s’appelait Grand Bi (tiens tiens) et qui avait la particularité d’avoir une grande roue à l’avant et une petite roue à l’arrière. Fabriqué dans des matériaux durables, le Grand-Bicoupe permet de couper la garniture (avec la grande roue) puis la croute (avec la petite roue)… Et ça marche aussi pour les quiches, tartes aux pommes ou flammenküche ! Et si l’inventeur a choisi le modèle du grand bi, c’est aussi pour faire un clin d’oeil à ses 150 années d’existence . La grande lame mesure 90 mm de diamètre et la petite 40 mm pour la croûte et les coins de plats. Et vous ne salirez pas votre nappe en posant la roulette, car si vous retournez le Grand-Bicoupe, il tient sur « la selle » avec « les roues en l’air » !

Combien ça coûte, le Grand-Bicoupe ?

Cette invention made in France pourrait être une excellente idée cadeau, la fin d’année approche et c’est plutôt original non ? Fabriquée en inox alimentaire et Zamak, deux matériaux inoxydables, il pourra également se glisser dans le lave-vaisselle pour vous éviter la corvée de nettoyage avec la tomate qui reste coincée dans les interstices de la roulette à pizza ! Le produit est écoresponsable puisque les matériaux utilisés sont en partie recyclables, recyclés et sans plastique, packaging compris évidemment ! L’inventeur en a déjà vendu plus de 2000 exemplaires, au prix de 37.90€ l’unité et depuis cette année, il est disponible en rouge, bleu et jaune en plus du noir d’origine… De quoi mettre de la couleur sur votre table en plus ! Plus d’informations et commandes sur le site Grand-Bicoupe ! En achetant ce produit, vous encouragez les petites entreprises et le savoir-faire français et c’est aussi une idée géniale non ?

*L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération. La vente d’alcool est interdite aux mineurs de moins de 18 ans.