Pizza Hut invente la pizza sans garniture, avec juste une « couronne » de croûte !

Depuis que nous vivons des confinements successifs et que les restaurants restent fermés, la restauration rapide et en livraison connaît un essor sans précédent. Livraison à domicile ou à emporter, les vendeurs de pizzas et autres burgers se frottent les mains.

Et en matière de pizza, c’est un peu comme pour le pain de mie, il y a ceux qui mangent la croûte et ceux qui la laissent choir dans la boîte ! Pour remédier au problème, Pizza Hut invente donc la pizza « croûte » … Exit la mozzarella, les champignons, l’origan et les merguez, place à une simple croûte toute ronde !

En France on aime les pizzas !

Les pizzas font désormais partie de notre quotidien. Selon le site Consoglobe, 26 pizzas sont mangées chaque seconde en France, ce qui fait 819 millions de pizzas chaque année… La France se situe dans le trio de tête des consommateurs de pizzas, juste derrière les Etats-Unis et devant l’Italie ! 10 kilos c’est le poids moyen de pizza consommé par chaque français chaque année… Un marché plutôt porteur !

Coup de pub pour Pizza Hut !

Rassurez-vous la pizza 100% croute ne devrait pas rester à la carte de Pizza Hut… C’est en fait, un coup marketing qu’ils ont mené pour fêter les 25 ans de la Stuffed Crust, ou croute farcie de fromage. Les 5 et 7 janvier dernier, les clients de Los Angeles et Dallas ont donc reçu gratuitement une pizza 100% croûte avec leur commande de plus de 10 dollars !

A l’ouverture de la boîte cadeau, un simple rond de Stuffed Crust qui laisse un sentiment d’inachevé ou de vide. Ecologiquement, le carton vide se digère plutôt mal d’ailleurs ! Pizza Hut passe maître en matière de marketing ! Entre le plaid pizza, la boîte en forme de baby-foot, et maintenant la pizza 100% croute, l’équipe marketing se donne du mal !