Lorsque l’on organise un événement quel qu’il soit, il est une étape obligatoire, celle de la « publicité » ou du « marketing » pour une entreprise. Au siècle dernier, lorsqu’un événement devait être annoncé, les entreprises faisaient appel à un homme-sandwich, affublés de grandes pancartes ou d’étranges costumes. Bien entendu, les techniques marketing ont bien changé, et sont aujourd’hui souvent numériques. Il n’empêche que certains sont très attachés au papier pour annoncer un événement, ou convier ses proches à un anniversaire. Ceux qui apprécient les correspondances épistolaires ne jurent que par des flyers percutants, des flyers colorés et joliment pensés. Retour sur l’histoire du marketing et son évolution.

Retour sur les hommes-sandwich

Nés dans les années 1840, les hommes-sandwich ont parcouru des milliers de kilomètres en vantant les mérites d’une marque de café, ou informer d’un événement public. Cette profession a perduré jusque dans les années 1940, réservée généralement aux hommes plutôt miséreux. L’arrivée de la Seconde Guerre mondiale, et la mobilisation des hommes sur le front, a profondément bouleversé les techniques marketing. Ce métier était également pratiqué par des femmes, appelées femmes-sandwich, mais à cette époque, peu de femmes travaillaient et le métier était donc plutôt réservé aux hommes miséreux et sans diplôme. Le flyer a remplacé les hommes et femmes-sandwich et c’est peut-être mieux ainsi.

Comment réaliser un flyer digne de ce nom ?

Un flyer, c’est d’abord un style, votre style que vous devrez laisser transparaître à travers lui. Vous devrez donc le personnaliser à votre guise. De nombreux formats et types de papiers différents s’offrent à vous, et ils sont personnalisables à l’infini. Une chose est sûre, vous n’aurez jamais le même flyer que votre voisin de palier ! Votre flyer, qui peut aussi être appelé tract ou prospectus, est le document qui sera distribué à vos clients, ou déposer dans des lieux publics. Si tel est le cas de votre flyer, il ne sera pas le seul à trôner au syndicat d’initiative pour vanter votre nouvelle activité, ou à la mairie si vous êtes assistante maternelle. Il faudra donc absolument qu’il se démarque des autres, par son format original, ou par des couleurs flashy par exemple.

Comment se présente un flyer ?

Le flyer est un véritable outil de communication qui est généralement d’un format plus petit que le format A4, car plus facile à distribuer. Imprimé sur du papier cartonné ou de haut grammage, il peut être recto seulement ou recto verso, tout dépendra des informations que vous devrez transmettre. Les flyers, de petite taille, sont, en réalité, des affiches publicitaires miniatures qui se doivent d’être parfaitement réalisées. Bien entendu, ils doivent parfaitement être lisibles, et « aller à l’essentiel ». La communication sur un événement est le nerf de la guerre. Si vous souhaitez attirer un large public, le flyer est un outil incontournable, à condition qu’il soit réalisé avec soin. Des flyers percutants sont l’assurance d’un lancement de produit réussi, ou d’une salle comble lors d’un événement caritatif. Ne négligez pas cet aspect de vos événements, il en va de leur réussite ! Un dernier conseil : choisissez de préférence un papier recyclé, si parmi votre cible se trouvent des clients potentiels, soucieux de l’environnement, vous marquerez déjà quelques bons points !