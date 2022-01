Cet incroyable robot est capable de préparer une pizza toutes les 45 secondes

Plus le temps passe et plus la technologie s’invite dans notre quotidien. Désormais, la plupart des choses se font via un appareil électronique. Certaines usines n’hésitent pas à travailler seulement aves des robots. Multifonctionnels, ils sont une réelle innovation et facilitent le quotidien de beaucoup de personnes.

Ces machines sont aujourd’hui présentes presque partout, que ce soit pour cuisiner ou encore faire le ménage. Et désormais, elles s’invitent également lors de nos repas. Que diriez-vous d’une délicieuse pizza fabriquée par un robot ? C’est notamment le projet de trois anciens ingénieurs de l’entreprise d’Elon Musk.

Un robot pizzaiolo

Grâce aux avancés fulgurantes des nouvelles technologies, des automates sont présents dans notre quotidien. Et maintenant, ces robots sont même capables de nous nourrir. Vous ne rêvez pas, un robot pizzaiolo vient de voir le jour ! Bien que ce robot ne soit pas le premier né dans le monde de la gastronomie, il n’en reste pas moins étonnant. En effet, celui-ci serait capable de produire une pizza toutes les 45 secondes et devrait être opérationnel d’ici l’année prochaine.

Comment fonctionne ce robot révolutionnaire ?

Prénommé Stellar Pizza, ce robot possède un fonctionnement très simple et peut cuire et garnir une pizza en moins de 5 minutes ! Pour cela, il suffit de placer une boule de pâte à pizza maison dans la machine. Cette boule est ensuite pressée et moulée en forme ronde. Une fois la pâte prête, il ne reste plus qu’au robot à la garnir de sauce et d’autres ingrédients en fonction de la pizza commandée par le client. Pour finir, la pizza est ensuite placée dans un des fours à haute température du robot pizzaiolo. Au total, ce robot se compose de quatre fours différents. Et il y en a pour tous les goûts ! De la pepperoni à la reine en passant par l’orientale et la pizza suprême ! Il est également possible de choisir soi-même l’intégralité de sa pizza avec des garnitures fraîches telles que des olives ou du bacon.

Stellar Pizza, développée par trois anciens ingénieurs de SpaceX

Qui ne connait pas la fameuse société SpaceX dont Elon Musk est le directeur général ? Eh bien sachez que ce tout nouveau robot a été développé par trois anciens ingénieurs de la société d’astronautique et de vol spatial. En effet, Benson Tsai, Brian Langone et James Wahawisan sont à l’origine de cette nouvelle technologie. Tous trois anciens ingénieurs de la société SpaceX, ils sont aujourd’hui à l’origine de la société Stellar Pizza fondée en mai 2019.

Et aujourd’hui, la société ne compte pas moins de 23 employés qui travaillaient tous auparavant pour la société d’Elon Musk. Parmi ces employés se trouvent Tsai, PDG de Stellar Pizza ayant travaillé cinq années dans l’entreprise de l’homme le plus riche du monde. A cette époque, il concevait des systèmes de batterie pour les fusées. Ted Cizman employé de Stellar Pizza, etait quant à lui l’ancien chef exécutif de SpaceX. Il a notamment formé le programme de service alimentaire de la société. Ce dernier s’est aujourd’hui associé à Noel Brohner, consultant en pizza, afin de créer des pizzas abordables et de haute qualité. Quant au restaurant, celui-ci devrait ouvrir ses portes d’ici le printemps de l’année prochaine à Los Angeles.