Cryptomonnaie : Elon Musk a-t-il révélé la véritable identité du créateur du bitcoin ?

Vous ne le savez peut-être pas, mais le plus grand mystère qui règne actuellement sur le BitCoin, c’est le nom de son créateur… A l’image de Banksy, artiste de Street Art, que l’on n’a encore jamais démasqué, le créateur du BitCoin est inconnu depuis 2009. Cette cryptomonnaie a été créée par un certain Satoshi Nakamoto, mais personne ne sait encore à quoi ressemble cette homme, ou cette femme d’ailleurs ! Elon Musk, patron de Tesla, SpaceX, Neuralink fait, depuis quelques jours circuler le nom de Nick Szabo… Serait-ce lui qui a signé le code source du Bitcoin, et qu’il l’a alimenté lors de ses premiers mois de vie ? Décryptage !

Le Bitcoin, un mystère de création

Satoshi Nakamoto est donc le dépositaire de cette cryptomonnaie désormais célèbre. Dès la fin de l’année 2010, soit un an après sa création, Nakamoto transfère le contrôle du projet à Gavin Andressen et quelques autres membres de la communauté. Depuis cette date, le créateur aurait cessé toute implication et n’aurait plus donné signe de vie. On sait seulement qu’il détiendrait entre 750 000 et 1 100 000 bitcoins, ce qui ferait de lui la 15ème fortune mondiale.

Qu’en pense Elon Musk ?

Elon Musk pense que celui qui se cache depuis plus de dix ans derrière le pseudonyme de Satoshi Nakamoto est Nick Szabo. Pour connaître enfin l’identité du créateur, il suffirait à ce dernier de prouver qu’il possède l’accès aux clés des tous premiers BitCoins. Le créateur a préparé méticuleusement sa « retraite » en ne laissant aucune trace de son identité… Quelqu’un connaît forcément le créateur, mais rien n’a jamais filtré ! Les spéculations vont bon train et de nombreuses personnalités pourraient être cette personne. Dans une récente interview, Elon Musk enflamme les réseaux sociaux en lançant l’idée que Nick Szabo serait le créateur du bitcoin !

Mais au fait, qui est Nick Szabo ?

Nick Szabo est un pionnier des devises numériques et ce n’est pas la première fois que son nom est cité. L’homme est connu pour ses recherches sur les cryptomonnaies et les contrats qui en découlent. Mais il était aussi très présent et actif lors de conférences données sur cette même monnaie virtuelle. Elon Musk, dit pour étayer son hypothèse : « Vous pouvez regarder l’évolution des idées avant le lancement du bitcoin et voir qui a écrit sur ces idées. Or il semble que Nick Szabo est probablement, plus que n’importe qui, responsable de l’évolution de ces idées » De son côté, le principal intéressé nie toujours être le créateur des Bitcoins… Saura-t-on un jour qui a créé cette cryptomonnaie, devenue une valeur plus que rentable ?

Et Craig White alors ?

Cet homme se revendique comme le créateur du bitcoin depuis longtemps. En gagnant un procès l’autorisant à garder 1.1 millions de bitcoins pour son propre compte, il semble que les autorités américaines aillent dans son sens. En déboutant les parties adverses d’une potentielle paternité, il se murmure donc que Nakamoto pourrait être lui… Il fait partie des 16 personnes qui revendiquent la création du bitcoin dans le monde… Mais nous n’en n’avons toujours aucune certitude… Le mystère demeure et le bitcoin continue de s’enflammer !