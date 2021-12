Craig Wright s'est autoproclamé inventeur du bitcoin... En gagnant son dernier procès, il estime que la Cour de Justice lui reconnaît la paternité de la cryptomonnaie !

Décidément depuis sa naissance en 2009, le désormais coûteux bitcoin fait couler beaucoup d’encre… Rappelons que cette cryptomonnaie avait une valeur de 0.01 dollar en 2009 et qu’il frise aujourd’hui avec les 50000€ pour le même bitcoin au départ !

Mais depuis quelques jours, c’est son inventeur autoproclamé, Craig Wright qui fait parler de lui dans un procès aussi rocambolesque que l’histoire de son bitcoin.

Le 7 décembre dernier, la cour américaine a autorisé Craig Wright à conserver 1.1 millions de bitcoin (49 milliards d’euro) pour son propre compte… Les parties adverses ayant été déboutées n’étaient autres que la famille de Dave Kleiman, ancien associé, aujourd’hui décédé de Craig Wright ! Selon sa famille, il aurait aidé au développement du bitcoin, mais ils n’auront que quelques miettes de l’énorme fortune de Wright !

La version des Kleiman

Selon la famille de Dave Kleiman, le défunt aurait travaillé avec Wright pour créer le premier bitcoin… Ce qui aurait dû donner le droit à sa famille de récupérer la moitié de la fortune de Wright ! La cour de justice de Miami n’a pas retenu l’aide apporté par Kleiman. En revanche, le milliardaire devra s’acquitter d’une amende de 100 millions de dollars pour viol de propriété intellectuelle… Selon les proches de Dave Kleiman, l’homme n’a jamais perçu un dollar pour l’aide apportée à l’élaboration du bitcoin ! 100 millions de dollars, c’est déjà une belle part du gâteau, mais une miette au regard des 55 milliards de dollars de son compte en banque !

A priori tout le monde est finalement satisfait du verdict… Craig Wright se dit innocenté, quand la famille de Dave Kleiman se dit heureuse que la propriété intellectuelle soit reconnue pour le feu associé !

Mais qui est Craig Wright ?

Lorsque l’on se réfère à l’histoire du bitcoin, on peut lire qu’il a été inventé par un certain Satoshi Nakamoto. Mais on nous explique aussi que ce nom est un pseudonyme et que le mystère reste entier sur l’identité réelle du créateur… Et Craig Wright, lui, affirme justement être ce Satoshi Nakamoto ! Comme 16 autres personnes dans le monde d’ailleurs, à la différence que Wright attaque désormais tous ceux qui pensent qu’il n’est pas LE créateur !

Le fait qu’il soit le créateur du bitcoin est plausible, mais un problème subsiste ! Il n’a en effet jamais transféré les clés PGP qui permettrait de l’authentifier pour de bon ! Le mystère reste donc entier quant à la véracité des propos de Wright, qui selon certains spécialistes de la cryptomonnaie, pourrait être un imposteur. Nous ne sommes évidemment pas qualifiés pour juger de ce genre de propos !

Le verdict comme une preuve pour Wright !

Pour lui, si le verdict a été rendu en sa faveur, c’est la preuve qu’il est bien l’inventeur de cette célèbre cryptomonnaie ! Il explique simplement : Le jury a manifestement conclu que je le suis, car il n’aurait pas pris une telle décision autrement. Et, à bien y réfléchir, il est possible qu’il ait raison… Pourquoi un tribunal l’aurait innocenté s’il ne pensait pas qu’il soit dans son bon droit de créateur du bitcoin ? S’il avait été un imposteur, il aurait dû perdre son procès ?

En fait, derrière le pseudonyme de Satoshi Nakamoto, se cacherait trois hommes : Dave Kleiman, Craig Wright et Hal Finney. Ils auraient, ensemble travaillé au développement du bitcoin… Mais Wright étant le seul survivant des trois, il est évidemment le seul à pouvoir affirmer qu’il est le créateur ! Aurait-il tout simplement profiter du décès des deux autres hommes pour se déclarer seul créateur sans pouvoir techniquement le prouver ? Le mystère reste entier et n’est probablement pas prêt d’être élucidé !