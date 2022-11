« 4 milliards d’emballages jetés à la poubelle par an », il invente la « Bwat », une boite à pizza réutilisable

Trente milliards de pizzas sont consommés chaque année dans le monde alors que nous sommes un peu moins de huit milliards d’êtres humains sur la Terre… Un chiffre astronomique qui n’est pas sans conséquence sur l’environnement, car nous parlons ici de pizzas, quiches ou tartes livrées à domicile, et donc achetées dans d’énormes boîtes en carton dont nous pourrions peut-être nous passer… Car que deviennent ces boîtes, souvent souillées de graisse, de poivrons ou de chorizo tombés des pizzas ? Elles filent directement à la poubelle, au mieux dans le bac de tri des emballages. En Belgique, une start-up invente la « Bwat », première boîte réutilisable pour les pizzas, quiches et tartes. Et, ce n’est pas une histoire belge. Découverte !

D’où vient cette idée ?

Sébastien Laloux est un jeune entrepreneur belge originaire de Schaerbeek. Probablement consommateur de pizzas livrées à domicile, voire achetées dans une boulangerie, il s’aperçoit qu’il n’existe aucun moyen de transport de la pizza, sauf la fameuse boîte en carton. C’est lors d’un voyage en Italie, qu’il se rend compte que sur la place du Duomo à San Giminiano, il existe de hautes poubelles larges, spécialement conçues pour les boîtes de pizzas ! Il reste interloqué par le nombre de boîtes à usage unique qui s’entassent dans cette drôle de poubelle… Lorsqu’il rentre en Belgique, il cherche les alternatives existantes aux boîtes à pizzas : aucune n’existe encore, il décide donc de l’inventer…

La Bwat c’est quoi ?

Rien qu’en Belgique, qui n’est pas réellement l’un des pays les plus grands du monde, 16.6 millions de boîtes en carton sont jetées à la poubelle chaque année. Des boîtes qui finalement ne servent que 20 minutes, le temps du transport et de la découpe ! Après quelque temps de recherche, il trouve l’idée de la Bwat pour les pizzas, mais également pour les quiches ou les tartes que l’on peut emporter chez des amis, ou pour un déjeuner… La Bwat est une copie conforme de la boîte en carton, avec les aérations pour éviter la condensation, mais également des striures sur le plateau pour que la pâte reste croustillante… De plus, la boîte belge est pliable, ce qui facilite le rangement et le passage au lave-vaisselle ! Côté maintien de la chaleur, la Bwat a été testée, et conserve tout autant la chaleur qu’une boîte en carton, pendant 16 minutes environ. D’après le fondateur de la Bwat, ce serait donc une première mondiale ?

Une alternative excellente pour la planète

Cette Bwat est un produit 100 % belge, élaboré, désignée, prototypée et fabriquée en Belgique. Mais, pour être vraiment utile, encore fallait-il qu’elle soit respectueuse de l’environnement. L’inventeur a en conséquence choisi, après plusieurs essais, le polypropylène, une matière qui se recycle facilement, qui n’est pas nocive et utilisable pour le contact alimentaire.

Les Bwat belges sont disponibles au prix de 25 € sur le site de l’entreprise et connaissent un beau succès… Si certaines boulangeries ou pizzerias souhaitent proposer ce nouveau service de boîtes « en crédit-bail », elles peuvent contacter l’inventeur directement ici. Si vous désirez utiliser les Bwat, il faudra alors vous déplacer et non plus être livré pour le moment, et préciser à la commande que vous viendrez avec votre boîte… Une invention intelligente, non ?