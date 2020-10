Peut-on recycler les emballages quand ils sont sales? (conserves, briques, pots de confiture, boites à pizza etc...)

Recyclage, compostage, tri des déchets font désormais partie de notre quotidien si l’on s’intéresse un tant soit peu à l’environnement ! Mais il arrive souvent que l’on se trouve désemparé ou hésitant face à un déchet ! Dans quelle poubelle le mettre ? Celle des cartons, celles des ordures ménagères ?

Et le verre ? Faut-il le nettoyer avant de le déposer dans les containers à verre ? Ce n’est pas toujours très explicite sur les emballages ! Tout au plus, apparaît la mention recyclable mais cela ne nous indique pas où le jeter ? Et par défaut, des déchets pourtant recyclables finissent incinérer avec les ordures ménagères… Comment s’y retrouver ?

Il y a quelques règles de base à connaître pour trier correctement ses déchets :

Tous les emballages carton, métal et verre se recyclent

Ne pas laisser des restes d’aliments dans les contenants sauf exception

Les règles de tri ne sont pas les mêmes en matière d’emballage. Certaines régions permettent tous les emballages dans le bac jaune quand d’autres n’en recycle qu’une partie. Le mieux étant de vous renseigner sur site de tri de votre agglomération.

Crédit infographie : Citeo

Les boîtes d’œufs en carton et les cartons de pizzas

Même si un œuf s’est cassé dans la boîte au retour des courses, ce n’est pas un souci pour le recyclage. Et ce, même si elles sont tâchées par de l’œuf ou de la graisse de la pizza au chorizo mangée la veille ! Le recyclage des emballages cartons permet d’économiser de l’eau. Il est primordial pour l’environnement.

Crédit photo : Paul Gueu / Shutterstock

Les pots de confiture, moutarde, sauces ou mayonnaise en verre…

Le pot en verre, même s’ils restent des résidus d’aliments sur les parois ou dans le fond, peuvent rejoindre le container à verre. Comme pour le métal, le verre fond à 1500°C ! En revanche n’oubliez pas d’ôter les couvercles et bouchons qui, eux doivent se retrouver avec les emballages ! Vous pouvez aussi garder vos pots en verre pour y ranger de petits objets, y garder vos futures confitures ou produits ménagers solides maisons !

Crédit photo : AlenaBalotnik / Shutterstock

Les pots de yaourt et leurs opercules

Ces déchets ne sont pas tous traités de la même façon en France, cela dépend de votre centre de tri et de recyclage. Si votre zone d’habitation se trouve dans une zone ou l’extension des consignes de tri s’applique, alors pas de souci, pots et opercules vont avec les emballages. Il vaut mieux vous renseigner avant de mal jeter ! Pour les opercules, s’ils sont en métal, ils se recyclent partout, s’ils sont en plastique, les mêmes consignes s’appliquent en fonction de votre centre de recyclage.

Crédit photo : Garsya / Shutterstock

Les boîtes de sardines, thon, maquereaux…

Bien sûr il faudra vider l’excédent d’huile et d’aliments au maximum, mais même souillée ces boîtes de conserves peuvent rejoindre la poubelle des emballages. Les conserves sont ensuite fondues à 1135°C, le reste d’huile ne devrait pas gêner la fusion. Le recyclage de l’acier permet d’économiser charbon, chaux et minerai de fer.

Les briques de lait, crème fraîche liquide, crème anglaise…

Il reste toujours un fond de liquide ou de crème au fond des briques pourtant il est inutile de les rincer avant de les trier… Pensez simplement à bien fermer le petit clapet ou à plier le coin de la brique. Même si le recyclage de ces briques est compliqué car elles se composent de carton, plastique et aluminium, il reste possible après nettoyage et filtration.

Les barquettes en plastique de viande

Ces barquettes sont un véritable casse-tête pour savoir où les jeter ! Souvent souillée de sang, on se dit qu’elles ne peuvent pas se retrouver dans la poubelle d’emballage ! Pourtant elles sont bien en plastique ! Pour ces barquettes, même combat que pour les pots de yaourts, certaines agglomérations les recyclent, d’autres les incinèrent. Si vous avez un doute, mieux vaut les mettre dans les ordures ménagères !

Des aides au tri existe pour faciliter le choix de la bonne poubelle ! Vous pouvez aussi le fabriquer vous-même avec des sacs cabas, que vous pourrez vider dans vos containers au fur et à mesure du remplissage !

Et pour les masques et les gants ?

Quant aux masques et aux gants de protection, ils ne se recyclent pas directement, il faut donc les jeter dans la poubelle grise ou la poubelle « tout-venant » et de préférence bien emballés dans un sac poubelle en plastique pour protéger le personnel de la ville. Ou dans un centre de collecte dédié, en effet, certaines entreprises privées commencent à les recycler.

Photo de couverture : Shebeko (gauche) / alfernec (droite) : Shutterstock

