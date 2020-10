Le port du masque devient obligatoire à partir de 6 ans dès lundi 2 novembre !

Nous voilà reconfinés à l’échelle nationale dès ce soir minuit ! Et jusqu’au 1er décembre. Devant la déferlante de contamination qui souffle sur la France et l’Europe, le gouvernement n’a semble-t-il pas eu d’autres choix que de reconfiner. Dès ce soir, de nouvelles directives s’appliqueront désormais.

Parmi elles, Jean Castex, premier ministre vient d’annoncer le port du masque obligatoire dès 6 ans ! Les écoles, collèges et lycées restent ouverts et accueilleront les enfants mais avec des mesures sanitaires renforcés. Et cette mesure prend effet dès lundi matin, jour de rentrée scolaire pour toutes les zones de France ! Jean Castex vient donc d’annoncer à l’Assemblée Nationale que le port du masque sera obligatoire pour tous dès 6 ans.

« Dès la rentrée de lundi, le protocole sanitaire sera adapté et renforcé pour assurer la protection de tous les enfants, les enseignants, les parents d’élèves, conformément à l’avis que nous a transmis (mercredi) le Haut Conseil de santé publique », a ajouté Jean Castex.

Quels masques choisir pour un enfant ?

Les enseignants ont été doté de masques inclusifs et transparents pour faciliter la compréhension labiale et laisser percevoir les expressions du visage.

Le masque transparent pour enfant existe et peut permettre à l’enfant de communiquer avec ses camarades plus facilement.

Cependant, les délais pour l’obtenir sont courts puisque dès lundi 2 novembre, les enfants devront faire leur rentrée avec leurs masques.

En attendant, vous pourrez opter pour des masques chirurgicaux à changer au moins après la pause du midi. Ils sont efficaces et certains se parent de jolis décors pour ne pas effrayer les enfants.

Si vous ne saviez pas trop quoi faire ce weekend, il va falloir trouver des masques à vos petits à partir de 6 ans donc dès la classe de CP !

Photo de couverture De Sharomka / Shutterstock