Adieu le papier bulle, Hexpand invente un emballage en carton qui protège le contenu

Que cela plaise ou non, je suis une grande fan des commandes sur Internet… Oui, je sais, je ne privilégie pas les petits commerçants, ni la planète, mais c’est un choix assumé ! De plus, je vis à l’écart de tout, même de la première boulangerie située à 8 km de mon domicile ! Je ne vous parle pas des accessoires de déco, des meubles et du reste, le carburant dépensé serait finalement moins écologique peut-être ! En revanche, il y a une chose qui m’horripile : les cartons d’emballage… Recevoir un lot de cuillères en bois « Star Wars » dans un carton qui pourrait en contenir 50 exemplaires, cela me fatigue réellement ! Qui n’a jamais, comme moi, soupiré en ouvrant un colis pour se retrouver enseveli sous du papier bulle, ou pour un carton XXL ou un produit XXS ? Une innovation pourrait bien changer la donne : Hexpand, un système d’emballage durable qui promet de faire disparaître nos montagnes de déchets d’emballage. Alors, envie d’en savoir plus ? Je vous raconte tout !

L’emballage Hexpand enveloppe vos produits

L’idée derrière Hexpand est simple, mais brillante. Ce système d’emballage utilise du carton ondulé spécialement conçu pour s’étirer et envelopper vos produits. Pas besoin de papier bulle, de coussins d’air ou de rembourrage supplémentaire. Le carton se déploie pour maintenir l’objet en suspension, le protégeant efficacement des chocs pendant le transport. Mais, ce n’est pas tout, il est 100 % recyclable, cela change radicalement des emballages plastiques que l’on jette dans le conteneur à emballage, mais qui est, malgré tout, un déchet supplémentaire. J’ai fait le compte pour mes cuillères Star Wars : un carton énorme, un emballage plastique autour des cuillères, un autre emballage unitaire par cuillère et du papier de rembourrage à foison ! Où est l’écologie ?

Des formes et des tailles qui s’adaptent aux produits, enfin !

Mais, ce n’est pas tout. Hexpand s’adapte à une grande variété de formes et de tailles : appareils électroniques, produits cosmétiques, bouteilles de vin… Il peut même sécuriser des objets fragiles et irréguliers, ce qui en fait une solution ultra-polyvalente. Trop d’emballage tue l’emballage, et il m’est déjà arrivé de devoir renvoyer un produit cassé, malgré un emballage correct ! Hexpand pourrait séduire les particuliers, soucieux de la planète, et par ailleurs et surtout les entreprises. En effet, il est une aubaine pour les professionnels, car il simplifie grandement la logistique. Fini l’accumulation de différents matériaux d’emballage dans les entrepôts : un seul produit suffit pour tout protéger. Et, ça, c’est autant de place gagnée que de coûts économisés. De plus, Hexpand est extrêmement léger, ce qui, pour les entreprises travaillant au poids du colis, réduit encore les coûts en conservant une protection maximale des produits. Le résultat : moins d’emballages, mais également moins de retours clients, générant, eux aussi, des coûts supplémentaires.

Une vraie révolution pour les consommateurs comme vous et moi

Et pour nous, les consommateurs ? Ce que j’adore dans ce concept, c’est sa simplicité et son impact direct sur nos vies. Plus besoin de remplir sa poubelle de déchets inutiles après chaque colis. Et puis, avouons-le, tout ce plastique, c’est un cauchemar à trier. Avec Hexpand, vous déchirez simplement le carton, et hop, direction le recyclage. Comme je vous l’ai dit, je commande énormément sur Internet, par facilité, mais il m’arrive d’éviter les commandes unitaires de produits de petite taille pour ne pas avoir un carton énorme !

Si chaque colis que vous recevez était emballé de manière éco-responsable, ce serait une petite victoire quotidienne pour la planète, non ? Et, vous, prêts pour une nouvelle ère de l’emballage ? N’hésitez pas à nous donner votre avis, ou à partager avec nous, votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .