Ôpack, l’invention géniale d’un colis réutilisable plus de 100 fois pour réduire les déchets de papier et de carton

Vous êtes peut-être de ceux qui commandent tout, ou presque, sur Internet. Amazon, Cdiscount et AliExpress sont vos meilleurs amis et vous avez la gâchette facile, lorsqu’il s’agit de remplir votre panier et de passer commande. Certaines voix s’élèvent contre ces géants de l’e-commerce qui viennent « condamner » les petits commerçants. Cependant, reconnaissons quand même que le choix est plus large sur les sites de vente en ligne. Ce qui n’empêche pas de faire vivre les commerçants français qui vendent aussi sur ces marketplaces. Cependant, un problème subsiste : celui des cartons d’emballage parfois mal adaptés à la dimension de l’objet commandé et particulièrement encombrants dans nos poubelles jaunes. Pour apporter une réponse à cette problématique, Chrystelle Peltier, professeur de technologie, a inventé Ôpack, le colis 100 % réutilisable. Médaillée d’or au dernier concours Lépine, découvrez son invention qui veut révolutionner le monde des colis et il y a du boulot !

D’où lui est venue l’idée de cette invention ?

Chrystelle Peltier est professeure de technologie au collège Albert-Legrand, à Bordeaux, mais elle est aussi ce que l’on appelle une acheteuse compulsive. Elle a notamment la particularité de s’intéresser à tous les objets qui lui simplifient la vie ! Et bien entendu, ces objets se trouvent d’habitude sur Internet. Fan d’inventions en tous genres, elle ne pensait pas qu’un jour, elle serait elle-même à l’origine d’une invention qui pourrait être essentiel à l’avenir. Et c’est aussi pendant le confinement, une période qui fut propice aux inventions, que Chrystelle imagine son colis en constatant les cartons qui s’amoncellent dans sa maison.

Eh oui, en 2020, pour tout objet non alimentaire, la seule solution était de commander en ligne, souvenez-vous que tous les magasins étaient fermés. Après deux ans de réflexion, une idée lui vient en pleine nuit, pour remédier à ces colis en carton, recyclables, mais encombrants et augmentant les déchets dans le monde. Son invention s’appelle Ôpack, un colis réutilisable, gonflable et sécurisé, fabriqué en matériaux recyclables. Son idée lui vient aussi de sa fille qui vend beaucoup sur Vinted et là, tous les colis reçus ne sont pas réellement recyclables. Rappelons que ce sont des objets d’occasions vendus par des particuliers, qui emballent souvent leurs produits avec « les moyens du bord ».

Ôpack, qu’est-ce que c’est, exactement ?

Le premier objectif de Chrystelle était de trouver un moyen de produire un emballage réutilisable économique, dans lequel tous les objets, même les plus fragiles pouvaient entrer, et peu énergivore. En même temps, elle veut aussi quelque chose d’esthétique, car de temps en temps les colis arrivent sous forme de sacs-poubelles scotchés et ce n’est pas réellement rassurant pour les acheteurs. Chrystelle reçoit des conseils de la part d’industriels et d’ingénieurs, et elle conçoit entièrement un produit : un colis qui peut être gonflé et regonflé plus de 100 fois, protégé par une housse en intissé. La housse se replie à l’extrémité, se fixe en toute sécurité grâce à un lien de serrage et se referme facilement à l’aide d’un scratch, créant ainsi une poignée intégrée. Le tout est proposé à un prix aussi abordable qu’un carton résistant.

Comment ça marche et quel avenir pour Ôpack ?

Lorsque vous envoyez un colis avec Ôpack, vous ne le récupérez pas ! L’idée est qu’il soit réutilisé par le destinataire lors d’un nouvel envoi. Ne vous est-il pas déjà arrivé de réutiliser le carton d’un colis reçu, pour en envoyer un à votre tour ? C’est en fait le même principe, mais avec un emballage qui peut être réutilisé près de 100 fois. À chaque voyage, c’est un carton qui est économisé, équivalant à environ une centaine de cartons pendant la durée de vie de l’Ôpack. L’objectif à moyen terme est de promouvoir, à grande échelle, l’utilisation de ce type d’emballage, car plus il y en aura en circulation, plus chacun en recevra. Ce qui entraînera une réduction des emballages à usage unique. De grandes entreprises comme La Poste et d’autres sociétés du secteur de l’e-commerce se disent intéressées par Ôpack qui sera disponible sur le marché dès cet été. En savoir plus ? Rendez-vous sur le site Ôpack.