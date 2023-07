Woola, l’invention d’un « papier bulle » en laine pour remplacer le plastique dans les colis

Lorsque vous recevez un « petit colis » fragile, il arrive bien souvent qu’il vous soit livré dans ce que l’on appelle communément une enveloppe à bulles. Ces enveloppes sont largement utilisées et protègent vos produits, mais elles ont un gros défaut : celui d’être fabriquées en plastique. C’est aussi le cas des plus gros colis, eux, enveloppés dans du papier bulle. Cela ne vous aura pas échappé, le plastique bulle est omniprésent dans notre quotidien. Or, ce plastique bulle n’a pas que des qualités, bien au contraire ! Le plastique pose de nombreux problèmes environnementaux. Tout d’abord, il dépend largement des combustibles fossiles, avec 99 % du plastique provenant de cette source et émet donc des gaz à effet de serre. De plus, le plastique est fréquemment utilisé comme matériau à usage unique. Pour répondre à cette problématique, une société estonienne, Woola, invente des emballages à base de laine. Découverte.

La laine, une solution prometteuse pour remplacer le plastique ?

Les moutons sont très nombreux en Europe et leur toison sert à fabriquer de la laine évidemment ! Cependant, on estime que 200 000 t de laine de mouton sont jetées chaque année et donc gaspillées. Cette matière première, largement disponible et à bas coût, intéresse beaucoup Woola. En effet, ils ont développé une solution innovante grâce à des déchets de laine pour remplacer le papier bulle. Les quantités de laine jetée chaque année en Europe seraient suffisantes pour couvrir 120 % des besoins mondiaux en plastique bulle.

Valoriser les déchets de laine pour en faire des emballages, en voilà une bonne idée. Les enveloppes en laine sont composées d’une couche intérieure en laine qui assure une protection aux articles fragiles, les rendant imperméables et résistants aux températures extrêmes. Quant à la couche supérieure, elle se compose de papier recyclé. Elles disposent également d’une fermeture pell & seal (à glissière). Il existe aussi un manchon en laine pour bouteille ou du papier bulle en rouleau.

Quels sont les propriétés et les avantages de la laine ?

Contrairement au plastique, la laine est conçue sans matériau issu de combustibles fossiles, elle est réutilisable et recyclable. De plus, elle se décompose plus rapidement que le plastique. La laine possède des propriétés high-tech naturelles qui en font un matériau idéal pour les emballages de protection. L’enveloppe en laine de mouton procure des propriétés plus larges que les enveloppes plastiques : résistante aux chocs, aux températures extrêmes et à l’humidité. Woola a trouvé une solution créative pour répondre aux exigences croissantes de l’industrie de l’emballage en matière de durabilité, tout en évitant le gaspillage de la production croissante de laine de mouton inutilisée dans le monde. Cela pourrait représenter jusqu’à 90 % de la production de laine dans certains pays européens.

D’où est venue cette idée d’utiliser de la laine pour les emballages ?

En 2019, Anna-Liisa Palatu et Jevgeni Širai dirigeaient une entreprise d’e-commerce et rencontraient des difficultés pour trouver des emballages durables pour leurs marchandises. C’est en lisant par hasard un article de Katrin Kabun, une designer textile et experte en laine, qu’Anna-Liisa a pris conscience de la durabilité et de l’adaptabilité du surplus de laine. Ensemble, ils ont créé Woola avec une mission claire : utiliser l’excédent de laine pour concevoir une alternative durable à la surutilisation des emballages plastiques dans le secteur de l’e-commerce. Depuis lors, les emballages en laine de Woola connaissent un succès croissant. Aujourd’hui, l’entreprise se lance officiellement sur le marché français et a déjà suscité l’intérêt de nombreuses entreprises françaises telles que Mademoiselle BIO, Kadalys et Binocle. En savoir plus ? Rendez-vous sur woola.io.