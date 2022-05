Hipli : elle invente un colis réutilisable 100 fois pour réduire l’impact environnemental d’un emballage classique

Avec les différents confinements que nous avons vécus, et la fermeture des magasins, le commerce en ligne a explosé… Mais qui dit commerce en ligne, dit livraison de colis, utilisation d’emballages ou de cartons, etc. Des procédés certes pratiques, mais pas très écologiques… Pour tenter de mettre fin à la frénésie d’emballages, certes recyclables pour les cartons ou réutilisables pour d’autres envois personnels (Vinted ou autres), un start-up française baptisée Hipli commercialise des emballages que l’on peut réutiliser plus de 100 fois. Un concept nouveau, innovant, et anti-gaspillage qui pourrait faire mouche. A condition que les sites de e-commerce jouent le jeu ! On vous explique tout.

D’où est venue cette idée ?

Léa est co-fondatrice d’Hipli, et cette idée serait venue tout simplement d’une poubelle jaune… En jetant un carton d’emballage tout juste reçu, elle s’est interrogée sur la pertinence de commander sur internet et sur l’impact environnemental de ces méthodes d’envoi… Avec Anne-Sophie, son amie, elles décident de tout plaquer pour trouver une alternative durable aux colis d’emballage jetables ! Pendant un an et demi, les deux jeunes femmes collaborent avec des designers, des marques engagées dans le développement durable, avec la Poste, et des experts en environnement… Hipli naît de cette collaboration à partir des analyses fournies pour obtenir un produit abouti.

Quel est le principe de l’emballage Hipli ?

Lors de commandes internet, quand les sites le proposent, il suffit de choisir l’expédition via Hipli. Vous recevrez alors votre commande avec une étiquette prépayée pour retourner votre emballage. Le centre de tri se chargera alors de retourner l’emballage chez Hipli, puis il sera réacheminé vers le site de vente. Cette boucle s’arrête lorsque le colis finit par être jugé inutilisable. La pochette est fabriquée en polypropylène, un plastique qui résiste aux déchirures, aux frottements, à l’eau et qui permet de coller et recoller les étiquettes prépayées. Une fois le cycle de 100 commandes atteint, l’emballage est entièrement recyclable. Hipli travaille en collaboration avec deux entreprises françaises de recyclage pour que votre colis ne finisse pas dans les ordures ménagères.

Et l’impact environnemental des retours d’emballage alors ?

On pourrait légitimement se demander si le retour de tous ces colis n’est finalement pas plus impactant que le colis carton en lui-même. Envoi du colis, retour du colis chez Hipli puis retour chez le vendeur, cela en fait des voyages et des camions utilisés non ? Hipli a bien évidemment étudié cette problématique aussi ! Ainsi, les colis qui reviennent au centre de tri ne partent chez Hipli qu’à la condition unique que le camion soit plein. La rotation ne s’effectue donc que tous les 4 jours environ. Hipli estime que ce procédé n’émet que 20 g de CO2 par envoi, soit l’équivalent d’une photo envoyée par mail ! De plus, un colis Hipli parcours environ 150 000 kilomètres dans sa vie, un carton d’emballage fabriqué en Europe en parcourt 200 000 et en France 100 000. Mais les emballages sont très rarement fabriqués localement !

Combien ça coûte ?

Trois formats d’enveloppes sont disponibles, et se destinent pour le moment à l’envoi de vêtements par exemple:

Minus – 21x25x4cm

Hiplus – 30x38x7cm

Magnus – 37x47x12cm

Pour un professionnel, les emballages Hipli coûtent en moyenne 2€ chacun. Un prix qui se répercute logiquement sur les frais de port pour le client. Mais choisir un colis responsable, n’est-ce pas faire un vrai geste pour la planète ? Le concept est vraiment intéressant surtout lorsque l’on sait qu’en choisissant un seul emballage Hipli, on évite, toutes les 100 commandes, 25 kilos de déchets supplémentaires. Plus d’infos : hipli.fr