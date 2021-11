Si en cette fin d’année, vous avez décidé de déménager, vous avez peut-être rencontré quelques difficultés à trouver vos cartons ? Les fabricants de jouets et sites en ligne commencent à s’inquiéter du manque d’emballage qui s’installe. Et avec le nombre de colis à envoyer d’ici le 24 décembre, c’est un véritable problème qui pourrait se présenter.

Vous ne le savez peut-être pas, mais la crise sanitaire a aussi laissé des traces de ce côté-là. En quelques mois, le prix de la tonne de papier a doublé, passant de 400€ à 800€. Et à un moment donné, il va bien falloir répercuter cette augmentation sur le prix des produits. Mais pour emballer nos cadeaux, nous, consommateurs, n’avons pas forcément besoin de carton. On vous explique comment pallier au manque d’emballage.

Le papier, un secteur en péril ?

Les commerçants sont inquiets, car les emballages font partie intégrante des produits qu’ils vendent pour Noël. Et si les prix venaient à exploser, ils devraient alors augmenter les prix de vente. Si les emballages venaient vraiment à manquer, ils ne pourraient tout simplement pas répondre à la demande des clients. Les fabricants eux-mêmes commencent à refuser des commandes pour cette fin d’année, car ils sont dans l’incapacité d’assurer les livraisons.

Même les petits sachets en papier recyclé que l’on nous donne pour l’achat d’un livre ou d’un vêtement pourraient venir à manquer. Il va donc falloir anticiper et venir avec son totebag ou son cabas réutilisable. Sans compter que cette pénurie de matière impactera aussi le prix des livres et de tous les accessoires de papeterie (cartes de Noël, menus…). Ce phénomène pourrait également entraîner une pénurie de papier cadeau, même si, à l’heure actuelle, on ne parle pas encore de pénurie, mais de difficultés d’approvisionnement.

Comment emballer vos cadeaux sans papier cadeau ?

Certes, le papier cadeau coloré, c’est plutôt joli et facile à utiliser, mais c’est aussi un non-sens écologique. On fabrique du papier cadeau pour emballer un jouet, mais à y réfléchir, si l’on jetait le rouleau à la poubelle, le résultat serait le même. De l’argent jeté par les fenêtres ?

Il existe plusieurs méthodes pour emballer ses cadeaux, sans utiliser de papier :

Le Furoshiki est art japonais dont le nom peut être traduit par emballage pour le bain, qui permet de recycler des chutes de tissu pour emballer les cadeaux. Avec des bouts de tissu, il est très facile d’emballer un cadeau et de créer de jolis nœuds pour finaliser son paquet . L’étoffe pourra ensuite être réutilisée pour imaginer de nouvelles créations.

. L’étoffe pourra ensuite être réutilisée pour imaginer de nouvelles créations. Les vieilles cartes routières qui dorment au fond d’un tiroir peuvent rendre un cadeau très original, et retrouver enfin une utilité, alors qu’elles ont toutes été remplacées par des GPS, puis par Waze et Coyote.

qui dorment au fond d’un tiroir peuvent rendre un cadeau très original, et retrouver enfin une utilité, alors qu’elles ont toutes été remplacées par des GPS, puis par Waze et Coyote. Et si, vous avez eu la chance de recevoir quelques commandes dans des cartons d’emballage, gardez-les jusqu’à la fin de l’année, ils pourraient vraiment vous sauver la mise.

Pour le moment, pas de pénurie d’étoffes en vue, alors optez aussi pour l’achat de jolis sacs en tissus. Non seulement ils emballeront de façon très originale et distinguée votre cadeau, mais pourront être réutilisés. C’est cette option d’ailleurs très écolo que nous choisirons pour ne pas utiliser de papier cadeau cette année.