Il invente le Rooftop Cooler, un climatiseur innovant qui rafraîchit l’air grâce aux propriétés de la laine de mouton

Parmi les 20 finalistes du concours d’innovation James Dyson Awards 2022, nous retrouvons un jeune étudiant néerlandais, Wilmer Hoogendoorn, de l’université d’Hogeschool de Rotterdam (Pays-Bas). Dans le cadre d’un projet scolaire, Wilmer a découvert le stress thermique dans les grandes villes, et l’importance de trouver une solution pour les rafraîchir. Il a alors imaginé utiliser un produit peu revalorisé et assez inattendu : la laine de mouton. Dans la nature, la toison des moutons est un formidable rempart contre la chaleur, elle retient l’eau et assure une sorte de climatisation naturelle aux ovidés… Le biomimétisme est à l’honneur cette année, et la solution de Wilmer est donc directement inspirée de la laine de mouton. En imaginant le Rooftop Cooler, non seulement il ouvrirait un marché encore inexploité pour les éleveurs de moutons, mais il permettrait aussi de trouver une alternative durable aux plantes qui, elles, peuvent mourir ! Découverte.

Comment fonctionne le procédé Rooftop Cooler ?

Le principe du Rooftop Cooler est basé sur l’évaporation de l’eau… La laine de mouton va extraire l’eau de l’air pendant la nuit, puis la vaporiser dès que la température commencera à augmenter afin de rafraîchir le climat… De plus, le système dispose d’un réservoir d’eau de pluie, qui lui permet de continuer à fonctionner même lors de périodes de sécheresse. Concrètement, l’eau de pluie est stockée dans un réservoir rempli de laine qui recueille l’eau condensée… Quand l’air de réchauffe, l’eau s’évapore et lorsque la laine est sèche et qu’il y a de l’eau dans le réservoir, l’effet capillaire transporte l’eau dans la laine où elle a de nouveau la possibilité de s’évaporer dans l’air. En fait, le procédé transforme le liquide en vapeur, comme si la laine transpirait…

Comment a-t-il conçu son invention ?

L’inventeur prévoit d’utiliser son système sur des toits équipés de panneaux solaires ou dans des endroits où la culture de plantes n’est pas envisageable. La principale motivation du concepteur était de réinventer une utilité à la laine de mouton, un produit très disponible, et de plus en plus, grâce aux éco-pâturages, mais qui est très peu valorisé ou réutilisé. Il a ensuite étudié l’impact et conçoit que le refroidissement d’une ville entière nécessite beaucoup d’eau vaporisée… La laine de mouton étant très disponible, la production en masse fera donc de ce produit un excellent moyen naturel de rafraîchir les villes… En réalisant son prototype avec de la véritable laine de mouton récupérée, il a pu constater que la laine doit être posée en longueurs droites, en couches horizontales et verticales. Puis en la comprimant, l’effet capillaire est stimulé et le rafraîchissement se produit.

Pourquoi est-il innovant ?

Le RoofTrop Cooler est innovant car il est l’un des premiers systèmes à utiliser la laine de mouton pour capter l’humidité puis la diffuser pour rafraîchir l’air ambiant… De plus, lorsqu’il est placé près de panneaux solaires, il ne nécessite pas d’électricité bien qu’il ait prévu de pouvoir l’alimenter avec une source électrique. Désormais, il souhaite approfondir ses recherches pour améliorer encore l’effet capillaire produit et concevoir un système de montage approprié, peut-être en combinaison avec des supports de cellules solaires. Et, évidemment, il recherchera, si son produit convainc, des industriels prêts à se lancer dans l’aventure du rafraîchissement des villes grâce à la laine de mouton.