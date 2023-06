Vous êtes peut-être de ceux qui aiment « shopper » vos vêtements sur Internet… Vous avez sûrement déjà été confronté aux vêtements trop petits ou trop grands, qu’il faut renvoyer, échanger, etc. Si cela vous est déjà arrivé, une nouvelle invention pourrait bien vous rendre un fier service. La cabine d’essayage virtuelle, également connue sous le nom d’Alter Ego, propose une solution novatrice pour essayer les vêtements avant de les acheter, éliminant ainsi les mauvaises surprises à l’ouverture du colis. Mais comment cette cabine d’essayage virtuelle pourrait-elle révolutionner notre façon de faire du shopping en ligne ? On va tout vous expliquer.

Alter Ego, comment cela fonctionne ?

En réalité, la cabine d’essayage virtuelle est pilotée par l’intelligence artificielle (IA). Vous allez donc créer un avatar numérique fondé sur vos mensurations et votre apparence. Il sera aussi possible de mentionner votre couleur de peau, votre morphologie et, bien entendu, votre taille et votre poids. Alter Ego permet aux utilisateurs de tester virtuellement les vêtements avant de les acheter. Conçue par Fayçal M’hamdi et Pietro Zullo, deux étudiants en informatique à l’EPF de Zurich, cette technologie révolutionnaire vise à proposer une expérience d’achat en ligne plus précise et personnalisée. Ensuite, vous passez commande et utilisez la cabine d’essayage virtuelle en visualisant ainsi l’apparence réelle du vêtement sur votre avatar. Cette invention devrait permettre d’éviter les erreurs de taille ou de style. Elle offre aux consommateurs une expérience d’achat plus fiable et un gain de temps certain.

Quels sont les avantages de cette invention pour les clients et pour les marques ?

Le principal avantage pour le client est de savoir évidemment si le vêtement choisi correspondra ou non, et ce, avant réception. Et cela, que ce soit en termes de styles ou de tailles d’ailleurs. Le client n’aura donc plus à se rendre à la poste pour renvoyer les articles, ni à demander un bon de retour, etc. Ce sera, en conséquence, un précieux temps gagné pour lui. De plus, en évitant les retours et les déplacements en points de retours, les clients réduisent leur empreinte carbone. En effet, les retours de colis génèrent une quantité considérable de CO₂ chaque année, ce qui contribue aussi au réchauffement climatique. Du côté des marques, l’avantage est aussi important, car les retours de produits coûtent cher aux entreprises. Les retours entraînent, non seulement des frais d’expédition, mais également des pertes financières liées aux articles endommagés ou ne pouvant plus être revendus comme neufs. Alter Ego vise donc aussi les marques, qui pourraient réaliser de belles économies via ce système virtuel.

Alter Ego, c’est pour quand ?

La première version d’Alter Ego sera lancée en juin 2023 sur le site de Muntagnard dans le cadre d’un projet pilote. Si le succès est au rendez-vous, cette technologie devra être intégrée à de nombreuses autres plateformes de shopping en ligne, d’ici septembre 2023. Les créateurs d’Alter Ego espèrent que cette innovation révolutionnera notre façon de faire du shopping en ligne, en procurant une expérience plus personnalisée et en éliminant les désagréments liés aux achats de vêtements en ligne. Nous vous avions prévenus, cette invention est absolument révolutionnaire !