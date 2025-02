Je teste la boîte aux lettres et colis intelligente pour la maison Boks ONE

Je fais partie de ceux qui reçoivent des colis très souvent, c’est-à-dire tous les jours ou presque pour plusieurs raisons. La première étant que je commande beaucoup en ligne, car je vis à la campagne, loin des centres commerciaux. Et, la seconde étant que je reçois de nombreux produits à tester, comme ce fut le cas de celui que je vais vous présenter. La réception date de quelques années, mais vous allez vite comprendre pourquoi je n’ai jamais pu l’installer.

En 2021, j’ai reçu une Boks ONE, qui est une boîte aux lettres intelligente censée résoudre tous les tracas liés aux commandes en ligne (absence, boîte trop petite, etc.). Mais, il y avait un petit problème… L’installation dans ma copropriété était impossible. Aujourd’hui, après un déménagement, un changement de pile et un peu de patience, j’ai enfin pu l’installer. Le test avec mes colis Amazon a été plus que concluant ! Découvrons ensemble cette boîte aux lettres révolutionnaire, vendue au prix de 439 €. C’est parti

Première impression au déballage : le design et la robustesse

Lorsque j’ai ouvert la boîte contenant la Boks ONE, la première chose qui m’a frappé, c’est son design simple et élégant. L’acier galvanisé noir lui confère une allure moderne, mais c’est surtout sa solidité qui se ressent au premier toucher. La boîte est robuste, on dirait presque qu’elle pourrait résister à un passage de bulldozer… ou à plusieurs années d’intempéries. Malgré sa taille conséquente, elle semble parfaitement proportionnée pour un usage domestique. C’est important, car il n’y a rien de plus frustrant que de recevoir un produit qui ne correspond pas à l’espace que vous aviez prévu pour lui. Attention donc de bien mesurer l’espace que vous lui destinez, car elle est réellement imposante.

Un 2-en-1 pratique pour lettres et colis

La première caractéristique qui m’a séduit, c’est son côté 2-en-1. Et, j’aime beaucoup l’idée que les lettres soient séparées des colis… Je me souviens d’avoir commandé des produits de toilettes, qui ont gentiment dégouliné sur des enveloppes, ruinant au passage leurs contenus importants évidemment ! Concrètement, la Boks ONE possède une fente dédiée aux lettres, suffisamment grande pour recevoir des enveloppes ou petits colis, et un espace bien plus vaste pour les colis volumineux. J’ai testé avec plusieurs colis Amazon, allant des petits livres à des boîtes assez grandes pour contenir des accessoires de cuisine. Tous ont trouvé leur place avec succès.

L’accessibilité pour tous les livreurs

Ce qui m’a vraiment bluffé, c’est la simplicité du processus pour le livreur. Le code unique lié à chaque livraison est généré par l’application, et le livreur peut saisir ce code sur un petit clavier pour ouvrir la boîte. J’ai eu l’occasion de tester ce système avec un colis assez lourd. Le livreur a simplement entré le code et a déposé le colis en toute sécurité, sans avoir à chercher une personne pour ouvrir la porte ou l’interphone. Cela simplifie grandement la réception des colis, surtout quand on n’est pas chez soi. Bien entendu, cela ne résout pas le problème des colis délivrés contre un code unique, qu’il faut donner au livreur.

Sécurité renforcée

L’une des raisons pour lesquelles j’ai voulu tester la Boks ONE est sa sécurité. Équipée d’une serrure électrique haute sécurité et d’une structure en acier galvanisé de 1,2 mm d’épaisseur, cette boîte semble prête à encaisser tout type d’attaque. Pour un particulier comme moi, c’est un vrai gage de tranquillité, il m’arrive, en effet, de commander des produits relativement chers. Même si le fait de vivre à la campagne limite les tentatives de vol, on n’est jamais à l’abri de personnes aux mauvaises intentions. D’ailleurs, lors d’une livraison, je me suis amusé à tester la robustesse. Je n’ai pas voulu frapper dessus (même si je suis sûr qu’elle tiendrait le choc), mais la serrure fonctionne parfaitement. La boîte ne s’ouvre qu’avec un code spécifique, ce qui empêche les vols.

Connectivité sans fil

Un autre grand atout de la Boks ONE, c’est son aspect connecté. Non seulement vous pouvez suivre vos colis en temps réel via l’application, mais l’installation est également un jeu d’enfant. Contrairement à d’autres systèmes qui requièrent un raccordement à Internet ou à l’électricité, cette boîte fonctionne entièrement avec une pile Saft lsh14. J’ai pu l’installer en moins d’une heure sans aucune connexion Wi-Fi (il existe un module pour l’avoir) ou câble à brancher. Cela la rend d’autant plus pratique et accessible, même dans des endroits où il est difficile d’installer un système filaire. Après quatre ans, stockée dans son carton, j’ai néanmoins dû changer la pile, qui soit dit en passant, ne présentait aucune marque d’oxydation, elle était juste totalement vide !

Installation facile et choix d’emplacement

L’installation, justement, est un point que j’ai apprécié. Trois types d’installations sont possibles : murale, au sol ou encastrée. Dans mon cas, j’ai opté pour l’installation au mur, car c’était le plus simple étant donné l’espace disponible. La boîte est livrée avec tous les accessoires nécessaires, il ne reste plus qu’à la fixer correctement à l’endroit choisi. Aucune connexion compliquée, aucun câblage… Tout est simple et rapide.

Suivi en temps réel et gestion simplifiée

Enfin, l’application mobile permet de suivre l’arrivée de vos colis et de recevoir des notifications chaque fois qu’un colis est déposé dans la boîte. Ce suivi en temps réel est particulièrement utile, notamment lorsque vous attendez plusieurs livraisons dans la même journée. De plus, l’application vous permet de générer un code pour le livreur et de suivre l’historique de vos colis. C’est un confort considérable, surtout quand on a une vie bien remplie. Néanmoins, il faut que le livreur accepte d’utiliser ce système, ce n’est pas toujours le cas, j’ai essuyé plusieurs refus de leur part, ignorant le fonctionnement de la Boks ONE.

Les caractéristiques techniques et le contenu du colis

La Boks ONE est construite avec des matériaux de haute qualité : acier galvanisé de 1,2 mm et peinture époxy résistante aux intempéries. Elle mesure 70 cm de hauteur, 40 cm de largeur et 37 cm de profondeur, ce qui lui permet de contenir des colis jusqu’à 98 litres. Le contenu du colis inclut la boîte aux lettres Boks ONE, les vis et fixations nécessaires pour l’installation, ainsi que la pile pour son fonctionnement. Aucun raccordement à l’électricité ou à Internet n’est requis. Un vrai atout pour ceux qui souhaitent une solution simple et autonome.

Mon verdict : est-ce un produit qui vaut son prix ?

Après avoir testé la Boks ONE pendant plusieurs semaines, je suis plutôt convaincu par ses performances. L’idée d’une boîte sécurisée, pratique et connectée est vraiment un atout, surtout pour ceux qui reçoivent régulièrement des colis. Le prix de 439 € sur le site Boks One (épuisée à l’heure où j’écris ces lignes) est peut-être un peu élevé. Cependant, il faut garder en tête que cette solution permet d’économiser potentiellement 250 € par an en frais de renvoi de colis ou en pertes dues au vol. De plus, l’installation sans fil et l’application intuitive rendent l’ensemble particulièrement agréable à utiliser. Alors, convaincus par ce test pour en finir avec les livraisons reportées et les colis volés ?

Les plus

Connectée

Une installation facile

Une prise en main rapide

La possibilité de générer de nombreux codes

Une capacité de réception importante

De nombreux accessoires disponibles pour ajouter des options (badge, antenne wifi, etc.)

Les moins

Compliqué à installer dans une copropriété

Cet article contient un ou plusieurs liens d'affiliation. Neozone.org touche une commission au pourcentage sur la vente des produits affiliés, sans augmentation de prix pour l'utilisateur. Pour plus d'informations consultez nos mentions légales.