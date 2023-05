Boks, une solution innovante pour sécuriser la réception de vos colis

Le commerce en ligne a littéralement explosé ces dernières années, la livraison de colis en tous genres s’est donc intensifiée considérablement. Il y a 30 ans, les commandes par correspondance se limitaient à La Redoute, La Maison de Valérie ou encore France Loisirs ! Aujourd’hui, nous commandons tout sur Internet, des croquettes pour chien, des vêtements, des récupérateurs d’eau de pluie, des ventilateurs pour poêles ou produits alimentaires. Tous ces produits livrés à domicile arrivent, bien entendu, dans des colis ! Et parfois, de ces colis, nous n’en voyons jamais la couleur : perdus, volés, oubliés au coin d’une rue ou au fond d’un camion ? Mystère ! Pour lutter contre le vol de colis dans les immeubles ou copropriétés, ou tout simplement pour proposer une alternative à la petite boîte aux lettres classique, Boks propose des solutions simples. La BoksHUB, pour les collectivités, et la BoksONE pour les particuliers. Découverte.

Que propose Boks aux entreprises et aux particuliers ?

Boks propose un système de lutte contre le vol de colis. La start-up française Boks a développé une solution innovante pour sécuriser les livraisons de colis. Leur produit principal est une boîte aux lettres intelligente, conçue spécifiquement pour la réception et la protection des colis. Cette dernière s’équipe de fonctionnalités avancées comme un système de verrouillage sécurisé qui peut être contrôlée à distance via une application mobile. Les utilisateurs reçoivent alors des notifications en temps réel lorsqu’un colis est déposé dans la boîte aux lettres. Ils peuvent autoriser l’accès à un livreur spécifique pour qu’il dépose le colis en toute sécurité. Le système Boks permet également la traçabilité des colis, avec un enregistrement des dates et des heures de dépôt et de récupération des colis. Cela permet aux utilisateurs de suivre l’historique de leurs livraisons et de vérifier si un colis a été correctement déposé et récupéré. L’invention de Boks dispose aussi de la possibilité de programmer des créneaux horaires pour la livraison, de déposer un colis pour le retour, ou de partager la boîte aux lettres avec d’autres personnes.

BoksONE, la boîte aux lettres sécurisée pour les particuliers

Boks ONE est une solution pratique qui prend en charge la réception de vos colis à votre place, et compatible avec 100 % des transporteurs. Elle présente des dimensions de 70 cm (H) x 40 cm (L) x 37 cm (P). Avec une capacité de 98 l, elle procure la possibilité de recevoir des colis beaucoup plus volumineux que les boîtes aux lettres traditionnelles. Fabriquée en tôle d’acier de 12/10 mm avec une finition en peinture époxy, Boks ONE est aussi solide que résistante aux intempéries. Son alimentation est assurée par des piles AAA, procurant une autonomie de deux ans. Ce qui élimine le besoin d’un raccordement électrique. De plus, elle est équipée d’une connectivité Bluetooth. Ce qui signifie qu’elle peut être contrôlée et gérée sans nécessité de connexion internet. La Boks ONE est disponible au prix de 349 € sur le site de l’entreprise.

La Boks HUB, la boîte aux lettres sécurisée pour les immeubles ou copropriétés

La Boks HUB est une solution de consigne sécurisée conçue spécialement pour les bailleurs et propriétaires d’immeubles. Ce système autonome peut gérer jusqu’à 30 logements par Boks HUB et fonctionne avec des piles à longue durée de vie, procurant une tranquillité d’esprit durable. La location clé en main facilite l’installation et l’utilisation de la Boks HUB, tandis que son intelligence intégrée et ses mesures de sécurité avancées assurent une expérience fluide et sécurisée pour tous les résidents. À partir de 1,90 € par mois et par logement, vous pouvez profiter de cette solution abordable. Grâce au système Boks, la réception et la récupération des colis dans votre résidence sont simplifiées. Chaque résident bénéficie d’un accès personnalisé à la consigne, lui permettant de récupérer ses colis à sa convenance, en toute autonomie. La sécurité des colis est garantie grâce à des fonctionnalités telles que l’accès par code à usage unique, la pesée automatique et l’enregistrement des activités. Avec le forfait locatif tout compris de la Boks HUB, vous n’avez pas à vous soucier de l’achat de matériel ni de l’entretien. Ce forfait comprend la mise à disposition des Boks, la maintenance (y compris le renouvellement des piles), une assurance anti-vandalisme fournie par AXA, les mises à jour de l’application, le dépannage et l’accès au backoffice de gestion. Pour obtenir plus d’informations ou un devis, vous pouvez directement contacter la start-up Boks.