Comment savoir si l’on a du courrier sans ouvrir sa boîte aux lettres ? Cette question, nous nous la posons chaque jour ou presque, surtout si la boîte aux lettres se trouve éloignée de l’entrée, ou si vous êtes parmi ceux qui reçoivent via un CIDEX (Courrier Individuel à Distribution Exceptionnelle). Le cidex étant un système de boîtes regroupées à l’entrée d’une résidence ou au coin d’une rue. Parfois, et plusieurs jours de suite, il nous arrive de ne pas recevoir de courrier. Et pourtant, chaque jour, on se déplace à la boîte aux lettres. Mais alors, pourquoi un système qui prévient la distribution de courrier n’existerait-il pas ? Nous devrions dire « n’existait pas », car Jean-Christophe Roumégoux l’a inventé. Dénommé Post Alert, l’on vous explique comment ça marche.

D’où lui est venue l’idée de cette invention ?

L’invention du Post Alert est venue à Jean-Christophe Roumégoux assez simplement, en constatant qu’il se rendait souvent à sa boîte aux lettres pour la trouver vide ! Au départ, il se dit qu’il va donc inventer un système simple, pour son usage personnel. Cette invention est parmi celles dont on dit « c’est tout bête MAIS il fallait y penser » ! Il invente alors un système ingénieux, fabriqué dans son garage près d’Albi, dans le Tarn. Son invention séduit aussitôt ses proches, amis et voisins. Ce qui l’incite à déposer un brevet, puis à commencer sa production. Le Post Alert sera d’ailleurs présent au Concours Lépine 2023 ! Il explique qu’il en avait assez d’aller chercher le courrier pour rien et qu’il souhaitait mettre en place un système simple pour éviter que le facteur ait à intervenir. Il a ainsi commencé à bricoler et a réussi à déposer un brevet juste avant l’arrivée de la Covid, résume l’inventeur dans une interview accordée au journal La Dépêche.

Post Alert, qu’est-ce que c’est exactement ?

Post Alert est donc conçu pour vous alerter en cas de présence de courrier dans votre boîte aux lettres. L’inventeur précise que cela ne gêne en rien la distribution du courrier par le facteur. Concrètement, le Post Alert se présente comme un petit objet en aluminium, qui s’installe sur le battant ou volet, et par lequel passe le courrier pour entrer dans la boîte.

Un petit loquet se positionne ainsi devant ce battant. Lorsque le facteur soulève le battant pour y déposer du courrier, le loquet s’enclenche et indique la présence de lettres grâce à un témoin de couleur jaune, bleu, rouge, vert, orange, rose. Vous savez alors si vous avez du courrier, et il suffit de repositionner le loquet en attendant la prochaine distribution. Le Post Alert fonctionne sans pile ni batterie et résiste aux intempéries. L’inventeur explique qu’il est compatible avec 80 % des boîtes aux lettres normalisées.

Le Post Alert, une histoire de famille

Cette ingénieuse invention est aussi une histoire de famille, car le Post Alert est fabriqué dans le garage familial pour le moment. Aux manettes, on retrouve Jean-Christophe bien sûr, mais également Valérie, son épouse, à la gestion financière et à la coordination. Quant aux deux fils du couple, Romain et Rémi, ils sont respectivement à la communication et à la production ! En attendant que leur invention gagne en popularité, ils poursuivent chacun leurs vies professionnelles. Romain admet que leur approche reste artisanale. Bien que ce ne soit pas une méthode industrielle, leur produit est entièrement fabriqué dans la région du Tarn et même leur emballage porte fièrement cette mention, précise l’inventeur. Le Post Alert est déjà en vente, au prix de 9 € seulement, et est disponible en divers coloris. Pour en savoir plus, rendez-vous sur post-alert.fr ou sur la page Facebook de la petite entreprise tarnaise.