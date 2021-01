Ring Mailbox Sensor : ce capteur connecté vous alerte quand vous avez du courrier dans votre boite aux lettres

Appartenant à Amazon depuis 2018, Ring est une entreprise spécialisée dans la conception et la fabrication de dispositifs connectés et de sécurité à domicile. Ayant été fondée en 2013 par l’entrepreneur américain Jamie Siminoff, elle est surtout connue pour sa gamme de sonnettes Ring Video Doorbell.

Aujourd’hui, nous apprenons que le catalogue de Ring vient de faire l’objet d’une mise à jour. La filiale du géant américain du e-commerce vient effectivement de lancer un capteur de mouvements connecté dénommé Mailbox Sensor.

Un capteur pour ne plus louper un courrier

Concrètement, le Ring Mailbox Sensor est un petit boitier qu’il convient de placer dans sa boite aux lettres. Grâce à son capteur de mouvement, il émet une notification lorsque quelqu’un a déposé un courrier ou un journal. En fait, la notification ne provient pas directement du boitier, mais d’une passerelle de connexion qui sert également d’interface avec internet. Nommé Smart Lighting Bridge, ce pont reçoit un signal radio, le convertit et l’affiche sous forme d’alerte sur le smartphone de l’utilisateur.

Il faut savoir que cette passerelle n’est pas encore commercialisée dans l’Hexagone. Quant au capteur de mouvement qu’il convient d’installer dans la boite aux lettres, il fonctionne grâce à trois piles AAA et est compatible avec Alexa. Ring promet aussi une capacité à supporter une température entre -20 °C et 50 °C. Autant dire que le Mailbox Sensor a été conçu pour durer. Il a cependant ses limites. Par exemple, l’utilisateur doit s’assurer que le capteur ne soit pas obstrué par les papiers, sous peine d’entraver son fonctionnement.

Proposé en deux coloris

Le Ring Mailbox Sensor est disponible depuis peu aux États-Unis et sur les marchés où est déjà commercialisé le Smart Lighting Bridge. Pour le moment, nous ne savons pas encore si Amazon compte l’introduire en France. Il convient en tout cas de noter que le dispositif coûte aux alentours de 25 euros et est proposé en deux coloris (noir et blanc).

Alors que certains d’entre vous se demandent certainement à quel moment ce système intelligent débarquera chez nous, sachez qu’il existe pas mal de solutions alternatives pour domotiser sa boite aux lettres. C’est le cas du Smart Movement Sensor de chez LSC Smart Connect.