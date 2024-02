FIBTRAY dévoile un nouvel emballage en carton hermétique qui réduit de 90% l’utilisation de plastique

Dans les années 80-90, nous étions à l’ère du « tout plastique ». Souvenez-vous des énormes quantités de sacs plastiques qui étaient gratuitement à notre disposition aux caisses des supermarchés. Nous n’avions probablement pas conscience que quelques décennies plus tard, le plastique représenterait un fléau pour l’environnement. « Aujourd’hui, 81 % des produits fabriqués en plastique finissent en déchet en moins d’un an. Parmi ces déchets, seuls 9 % sont recyclés aujourd’hui dans le monde », selon un rapport du ministère de l’Écologie. Le plastique concerne tous les secteurs, et en particulier celui des emballages éphémères. Encore actuellement, le suremballage, notamment dans l’agro-alimentaire, est légion malgré le plan de lutte contre la pollution plastique, mis en place, en France, via la loi AGEC. En Espagne, l’entreprise FIBTRAY entend révolutionner l’emballage, avec une nouvelle matière réduisant de 90 % l’utilisation du plastique. Découverte.

L’emballage FIBTRAY qu’est-ce que c’est ?

Avec l’augmentation constante des commandes en ligne, et donc des livraisons à domicile, le secteur des emballages est en plein essor. Mais, ces emballages sont aussi une plaie béante pour l’environnement. Et, à l’avenir, il va falloir trouver des moyens pour qu’elle cicatrise ! C’est dans ce contexte que FIBTRAY Solutions, fruit de la collaboration entre le centre technologique AINIA et REDIT Ventures, se démarque comme une solution novatrice. Ce projet vise à développer des emballages en carton laminé avec des fermetures hermétiques destinés à l’emballage alimentaire. Selon les fabricants, ce procédé permettrait de diminuer l’utilisation du plastique dans ce secteur de 90 %. Un concept qui tendrait aussi vers la disparition de l’emballage à usage unique, un souhait de la commission européenne.

Quelle technologie se cache derrière la technologue FIBTRAY ?

L’innovation de FIBTRAY Solutions réside dans sa technologie de thermo scellage du carton laminé, protégée par un brevet international. Le carton est une matière fabriquée à partir de matière naturelle, recyclable et réutilisable. Le procédé imaginé par l’entreprise créerait des emballages convenant à la conservation des aliments, à base de matériaux cellulosiques. De plus, les emballages brevetés de FIBTRAY s’adaptent facilement aux lignes de productions existantes, un autre point fort pour les fabricants d’emballage. En réalité, ils pourraient donc fabriquer les emballages « responsables » sans modifier leurs chaînes de fabrication. Par conséquent, les coûts de production, le transport et tout ce qui inhérent à la fabrication, seraient semblables aux emballages précédents.

Quels sont les avantages de cette nouvelle solution d’emballages ?

En réduisant considérablement l’utilisation de plastiques, ils contribuent directement à la réduction de l’impact environnemental, en se conformant aux préférences des consommateurs et à la législation en vigueur. De plus, leur compatibilité avec les lignes de production existantes et leur compétitivité en termes de coûts éliminent les obstacles à leur adoption dans l’industrie. Ces contenants maintiennent, voire augmentent, la qualité et la sécurité alimentaires, offrant ainsi une solution durable sans compromettre les performances.

Pour toutes ces raisons, FIBTRAY Solutions s'inscrit parfaitement dans les Objectifs de Développement Durable, en particulier en matière de production et de consommation responsables. En savoir plus, rendez-vous sur fibtray.com et Ainia.