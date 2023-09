Lidl : la nouvelle version du Monsieur Cuisine Smart est à moins de 450 €

Nous connaissons tous désormais la marque Lidl, pourtant cette marque allemande a ouvert son premier magasin, il y a seulement 34 ans, le 5 avril 1989 à Sarreguemines, dans l’Est de la France. Aujourd’hui, ce sont près de 1 600 magasins disséminés dans toute la France, et depuis peu, un site de vente en ligne. Parmi les nombreuses offres alléchantes proposées par la marque, le Monsieur Cuisine Smart, équivalent du Thermomix ou du Magimix, a déjà fait des émules lors de sa sortie. En 2023, Lidl lance un nouveau modèle encore plus performant sans déroger à la règle des prix bas. Et cette fois-ci, vous n’aurez plus besoin de jouer des coudes en magasin pour l’obtenir, il est disponible au prix de 449 € avec la livraison à domicile. Présentation.

Les points forts du Monsieur Cuisine Smart

Lidl présente son Monsieur Cuisine Smart comme le nouveau héros de votre cuisine. Sa principale innovation réside dans un dispositif révolutionnaire qui propose des programmes automatiques complets, une cuisson guidée par vidéo et la possibilité de le commander par la voix grâce à Google Assistant, simplifiant ainsi l’utilisation en cuisine. De plus, il est doté d’une fonction commande vocale, vous pouvez rapidement préparer et planifier vos repas en toute sécurité, adaptant les recettes en fonction du nombre de convives grâce à la conversion automatique des portions. Vous pourrez aussi profiter de la cuisson guidée en vidéo pour vous accompagner tout au long de la préparation de vos plats.

Un appareil polyvalent qui deviendra votre allié quotidien

Le Monsieur Cuisine Smart de Lidl se dote d’un écran tactile de huit pouces pour une utilisation intuitive. Avec la multitude de fonctions qu’il propose, vous pourrez gagner du temps, faire des économies aussi et surtout réussir toutes vos recettes en un tournemain. Pétrir, cuire à la vapeur, saisir, préparer des smoothies, réduire en purée, nettoyer, cuire des œufs, fermenter, cuisiner lentement ou utiliser la technique sous-vide, tout deviendra possible avec ce robot. Vous pourriez vous découvrir des talents culinaires insoupçonnés et régaler vos amis !

Avec lui, vous pourrez dire adieu à tous les petits électroménagers que vous utilisiez avant puisqu’il est capable de tout faire, ou presque ! C’est la raison pour laquelle il est livré avec un ensemble complet d’accessoires, notamment un grand bol mélangeur en acier inoxydable de 4,5 l et un panier de cuisson pour des préparations en douceur. Ajoutons un batteur idéal pour les desserts crémeux, un ensemble de cuisson à la vapeur pour une cuisine saine sans ajout de matière grasse, un couteau extra tranchant, une spatule polyvalente, un couvercle avec ouverture de remplissage et un gobelet gradué. Tous ces accessoires sont compatibles avec le lave-vaisselle et exempts de BPA, garantissant une utilisation pratique et sûre.

Quelques détails techniques à connaître sur le Monsieur Smart Cuisine

Avec une puissance de cuisson de 1 050 W et une puissance de mixage de 1 000 W, cet appareil est conçu pour gérer une grande variété de tâches culinaires avec efficacité. Sa vitesse de rotation réglable, allant d’environ 125 à 5 500 tr/min, vous permet de choisir la vitesse optimale en fonction de vos besoins. De plus, il offre un contrôle précis de la température avec une plage de réglage allant de 37 à 130 °C, garantissant des résultats de cuisson parfaits pour vos recettes.

Avec une puissance maximale de 1 200 W, son grand bol mélangeur en acier inoxydable a une capacité de 4,5 l, ce qui permet de préparer des plats en quantité suffisante pour toute la famille (3 l de remplissage au maximum). Enfin, il s’équipe d’une fonction WLAN, d’un écran tactile de 8 pouces pour une utilisation conviviale, d’un minuteur de 99 min pour un contrôle précis du temps de cuisson, et même d’une balance de cuisine intégrée pour une pesée directe dans le récipient, avec une capacité allant jusqu’à 5 kg.