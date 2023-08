EnHyWhere, la start-up française qui démocratise l’accès à l’hydrogène avec des stations compactes et autonomes

Pour réduire nos émissions de gaz à effet de serre, nous devons mettre en œuvre des stratégies efficaces et raisonnées. L’hydrogène fait partie des meilleures alternatives pour décarboner le secteur du transport. Force est de constater que les projets visant à généraliser l’utilisation de ce combustible se multiplient et touchent tous les types de transport. Conscients des enjeux de ce passage vers des combustibles neutres en carbone, Hechem Nadjar, Chantal Soubigou et Laurence Grand-Clément ont cofondé EnHywhere en 2021.

Des stations à H₂ moins coûteuses et plus faciles à déployer

Possédant des expériences probantes dans le secteur de l’énergie, les fondateurs d’EnHywhere ont développé leur approche afin de répondre aux exigences du marché. Le choix d’installer des stations de taille compacte n’a pas été adopté par hasard. En faisant ainsi, ils veulent réduire le coût de mise en place des infrastructures d’approvisionnement. Il faut savoir que la construction de grosses stations à hydrogène comme celles qui existent aux États-Unis coûte des millions de dollars. Avec leur technologie, les experts français espèrent ainsi changer la donne et réduire le fossé qui existe actuellement entre l’offre et la demande.

Les camions parmi les principales cibles

EnHywhere servira dans un premier temps le secteur du transport de marchandises. Les camions étant des véhicules qui consomment beaucoup d’énergie, avec sa solution, la jeune entreprise parisienne veut faire en sorte que leurs émissions de CO₂ diminuent dans la mesure du possible. Il convient également de noter qu’en plus d’être compactes, et donc plus faciles à construire et à entretenir, les stations à hydrogène d’EnHywhere fonctionneront de manière autonome. Ce qui permettra de réduire davantage les coûts d’exploitation. Concrètement, les infrastructures utiliseront l’électricité du réseau la nuit pour produire de l’hydrogène par électrolyse. Le combustible sera ensuite stocké dans des réservoirs en attendant son transfert dans les véhicules.

Des centaines de stations à hydrogène par an à partir de 2025

En plus de ses ambitions internationales, EnHywhere cible aussi le marché français. Cette année, l’entreprise compte installer une dizaine de mini-stations à hydrogène dans l’Hexagone. Un nombre qui devrait passer à plus de cinquante, l’année prochaine. L’équipe vise également à mettre en place, à partir de 2025, plus de 100 infrastructures de ravitaillement par an dans les quatre coins du pays. Il faut savoir qu’EnHywhere est incubée aux États-Unis dans les incubateurs UCLA et LACI. Elle a remporté de nombreux prix grâce à son innovation. L’initiative est d’ailleurs soutenue par l’Agence de l’Innovation pour les Transports, Bpifrance et la Région Ile-de-France. Plus d’infos : enhywhere.com.

