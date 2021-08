6 inventions et innovations qui ont révolutionnées les tâches ménagères !

De nos jours, les appareils électroménagers sont essentiels pour notre vie quotidienne. Ils nous permettent notamment d’effectuer nos tâches ménagères avec bien plus de faciliter. Que ce soit une machine à laver, un lave-vaisselle ou encore un réfrigérateur, ils sont souvent presque tous présents dans nos maisons.

Grâce à ces appareils, les tâches ménagères deviennent beaucoup plus simples et plus rapides. Plus besoin de passer des heures entières à faire le ménage. Mais comment ces appareils révolutionnaires sont-ils apparus ? Voici l’histoire de 6 d’entre eux.

Les machines à repasser automatiques

La société japonaise YAC Japan a conçu un appareil électroménager étonnant: une machine à repasser automatique. Cette machine, fonctionnant à l’énergie solaire, a pour avantage de pouvoir repasser une centaine de chemises par heure. Efficace n’est-ce pas ? Grâce à cette invention, dites au revoir à la corvée de repassage tant détestée.

Le lave-vaisselle

Nous devons l’invention du lave-vaisselle à une femme nommée Joséphine Cochran, aussi connue sous le nom de Cochrane. Cette dernière, exténuée de passer des heures entières à laver la porcelaine fine à la main, eu une idée révolutionnaire. En 1886, elle reçu son premier brevet pour son appareil utilisant la pression de l’eau afin de nettoyer la vaisselle. Pour un problème de sexe, Joséphine Cochran demanda l’aide de George Butters, un mécanicien, afin de construire un prototype.

Le lave-vaisselle Garis-Cochran remporta un prix à l’Exposition universelle de Chicago en 1893. Joséphine fut alors félicitée par les juges pour « la meilleure construction mécanique, la durabilité et l’adaptation à sa ligne de travail ».

Joséphine Cochran ouvre sa propre usine en 1898. Ces lave-vaisselles se vendaient alors au prix de 300 $. Sa principale clientèle était des hôtels et des restaurants. Il faudra attendre la fin de la Seconde Guerre mondiale pour que son invention soit accessible à la plupart des familles américaines.

Le réfrigérateur

Au début du 20e siècle, les intoxications alimentaires étaient très fréquentes aux Etats-Unis; les denrées alimentaires voyageaient de plus en plus mais n’étaient pas conservées au frais. Afin de réduire ces intoxications alimentaires, les ingénieurs de l’industrie ont eu l’idée d’utiliser des gaz comprimés comme réfrigérants artificiels. Encore une fois, ce n’était alors utilisé que dans les commerces.

C’est Alfred Mellowes qui conçut le premier réfrigérateur à usage domestique en 1915. Le président de General Motors, William Durant, a alors racheté la société d’Alfred. Avec son équipe, William perfectionna son invention ; ils assemblèrent ensuite le tout premier réfrigérateur à Détroit.

La machine à laver

Avant que les machines à laver n’existent, la plupart des femmes consacrait des jours entiers à laver le linge de toute la famille. En effet, le lavage du linge se faisait à la main à l’aide d’une marmite d’au bouillante et d’une planche à récurer. Mais grâce à Frederick Maytag, associé dans une entreprise de matériel agricole, ce temps allait bientôt être révolu.

En 1907, alors qu’il cherchait de nouveaux produits à vendre, Frederick Maytag mit au point une machine à laver à manivelle. Quelques années plus tard, en 1911, Maytag trouva le moyen d’utiliser l’électricité ou encore l’essence plutôt que l’huile de coude. La première machine à laver, le Gyrofoam, vit le jour en 1922; celui-ci utilisait un agitateur afin de nettoyer le linge dans une cuve en aluminium.

Le fer électrique

Avant que l’invention du fer à repasser ne voit le jour, la corvée de repassage pouvait prendre encore plus de temps que de laver le linge. Le principe était de laisser chauffer un fer en fonte sur une cuisinière avant de pouvoir le passer sur les vêtements pour les défroisser. En 1882, Henry W. Seely inventa le premier fer à repasser utilisant l’électricité. Celui-ci rendit le repassage plus simple et plus rapide mais permettait également de réduire les marques de brûlures.

En 1892, Sarah Boone, couturière et inventrice noire, mit au point un prototype de la planche à repasser que nous connaissons aujourd’hui. Sa planche à repasser a permit de rendre encore plus pratique l’invention d’Henry W. Seely.

L’aspirateur

Les balais ne suffisaient généralement pas pour éliminer toute la poussière qui s’accumulait dans les maisons. Dans sa demande de brevet en 1869, Ives McGaffey écrivit que « L’accumulation de poussière et de saleté dans les maisons d’habitation est une source de grande gêne pour toutes les bonnes femmes de ménage ». Il eu alors l’idée de mettre au point une balayeuse de tapis fonctionnant grâce à une manivelle manuelle afin de créer une aspiration.

L’aspirateur moderne, proche de celui que nous connaissons aujourd’hui, a été conçu par Murray Spangler, concierge du grand magasin de l’Ohio. Il utilisait alors l’électricité plutôt qu’une manivelle pour créer une aspiration. Cette évolution permit à l’aspirateur de devenir plus simple d’utilisation.

Le batteur électrique

Pétrir du pain ou battre des blancs en neige à la main demandait beaucoup de temps et beaucoup d’efforts. En 1884, Willie Johnson, créa le premier batteur. Celui-ci était conçu grâce à un arrangement d’engrenages, des poulies ainsi qu’un batteur. Par la suite, l’invention est devenue électrique grâce à Rufus M. Eastman lorsque l’électrification domestique fut possible; le batteur sur pied était alors devenu l’une des innovations domestiques les plus populaires.