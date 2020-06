Fat Iron : un fer à repasser pour la peau ? Un dispositif amaigrissant pour le moins surprenant sur Indiegogo

Il y a parfois des campagnes de crowdfunding qui font un carton monumental et franchement on se demande bien pourquoi ! C’est le cas avec la campagne de Lumina Nrg et son miraculeux Fat Iron ! Si l’on en croit la présentation de cet appareil « révolutionnaire », il suffirait de 15 minutes d’utilisation pour retrouver un corps de dieu ou de déesse !

Déjà plus de 530 000 € de fonds récoltés pour cette campagne. Le Fat Iron vous promet d’éliminer les graisses tenaces, les vergetures, la peau flasque et les rides… Rien que ça ! Et ce, pour 178€ ! Maigrir et retrouver une peau jeune sans effort, c’est quand même le rêve de tous ou presque non ?

Fat Iron se présente comme le SEUL appareil homologué par la FDA ! Il combinerait trois technologies puissantes qui permettraient de réduire les graisses. Il raffermirait également la peau et ferait disparaître la peau flasque après un amaigrissement important comme une chirurgie bariatrique ! Fat Iron utiliserait la même technologie que celle des cliniques de luxe mais serait destiné à un usage domestique !

Défaut de compression d’image ou retouche Photoshop oubliée sur cette photo ? On peut légitimement se demander si le Fat Iron est efficace ou si toutes les photos « avant-après » ont subi le même sort du logiciel de retouches ? Sinon les salles de sport rouvrent sur tout le territoire français sauf en Ile-de-France le 22 juin… Nous sommes plus sûrs de l’efficacité de 30 minutes de tapis de course que du Fat Iron, mais c’est vous qui décidez !

Sincèrement, soyez vigilant avec les campagne de crowdfunding, certain projet sont douteux… Sur la campagne du Fat Iron plusieurs milliers de personnes semblent y croire, jusqu’à investir de l’argent… Ils précisent quand même en début de présentation que « Leur capacité à expédier les produits peut être affectée par le développement du produit ou par des difficultés financières »… Un conseil : faites du sport…