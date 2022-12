SPEEDY-T, l’invention d’une machine à plier automatiquement les t-shirts (500 par heure)

Les professionnels du textile sont nombreux et les t-shirts ont envahi le marché. Les t-shirts peuvent être personnalisés en vêtements de travail, en vêtements de sport ou encore en objets publicitaires. Pour gagner du temps et augmenter leur productivité, de nombreux professionnels s’équipent d’une machine à plier professionnelle. C’est un coût d’investissement certain, mais c’est aussi l’assurance de réduire les coûts en matière d’emballage. Ne vous êtes-vous jamais demandé comment les t-shirts neufs pouvaient être aussi bien pliés ? C’est peut-être grâce à la SPEEDY-T, une machine de pliage et d’emballage semi-automatique. Elle facilite grandement la tâche et procure des pliages au cordeau. Présentation.

La SPEEDY-T, c’est quoi exactement ?

Malgré ses énormes capacités de pliage (500 t-shirts à l’heure) et d’emballage (350 t-shirts à l’heure), la SPEEDY-T ne prend pas énormément de place dans un atelier. En plus, elle est entièrement automatisée et programmable. Elle s’adapte à toutes les formes de t-shirts et à toutes les tailles disponibles avec des lames réglables et interchangeables en fonction du gabarit du t-shirt. Elle peut donc aussi bien plier et emballer des t-shirts pour bébé que des très grandes tailles (4 ou 5XL). Cette machine révolutionnaire est déjà présente dans le monde entier et utilisée par de grands groupes textiles.

Recouverte d’une peinture spéciale antidérapante et conçue à partir de matériaux légers et résistants, elle garantit un pliage et un emballage parfaits. Complètement programmable (10 programmes disponibles), elle automatise tout le processus de pliage. Les t-shirts sont alors pliés et/ou emballés en quelques secondes puis rejetés sur un empileur. Grâce à une cellule photométrique, ce dernier va descendre à chaque t-shirt reçu pour former une pile qu’il suffira ensuite d’emballer !

Quels sont les avantages de la plieuse Speedy-T ?

Les bénéfices de cette machine innovante sont nombreux, en l’occurrence sa performance à aborder le pliage et l’emballage de t-shirts de deux manières différentes :

Avec empileur : une fois plié, le t-shirt est envoyé sur l’empileur qui descend à chaque t-shirt ajouté grâce à une cellule photoélectrique. Cela forme la pile de t-shirts et il ne reste plus qu’à la glisser dans un carton.

Avec emballage à l’envers : une fois le t-shirt plié, la machine le retourne et le place sur la dernière lame qui fait office de support au déclenchement de l’emballage plastique. Ensuite, il est envoyé sur l’empileur, mais en mode emballé.

La machine à plier propose 10 programmes de pliage et permet ainsi de répondre à tous les clients. Les programmes de pliage peuvent également être personnalisés et enregistrés dans la mémoire de la machine. Elle dispose notamment d’une fonction intelligente d’autodiagnostic des pannes ou des anomalies de fonctionnement. La plieuse compte les t-shirts et s’arrête dès que la quantité est atteinte. Elle est également programmable pour une certaine production horaire et sonne lorsque celle-ci n’est pas atteinte. Elle « parle » cinq langues (italien, anglais, espagnol, français et allemand) et est programmée au moyen d’un code d’accès sécurisé.

Les caractéristiques techniques de la SPEEDY-T

Alimentation via 230/115 V 1P + N + PE

Puissance absorbée maximale de 230 W

Pression d’air requise : 6 bars

Consommation d’air maximum : 50 l/min

Hauteur du banc de travail: 815 mm

Largeur totale : 710 mm

Longueur avec support levé : 1500 mm

Longueur avec support plié: 1150 mm

Largeur du t-shirt : entre 150 et 350 mm

Longueur du t-shirt: entre 180 et 400 mm

Poids : 90 kG

Production maximale avec empilage : 500 pièces par heure

Production maximale avec emballage automatique : 350 pièces par heure

Nombre de programmes : 10

La plieuse automatique Speedy T est disponible ici au prix de 11 995 $. (11 300 €)