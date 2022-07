Vente Flash : Geekbuying fracasse les prix avec une promo de 250€ sur l’aspirateur robot Roborock S7 Pro Ultra

Vous allez bientôt partir en vacances et donc vous absentez pendant une, deux ou trois semaines de votre domicile… Pendant votre absence, la poussière se sera accumulée et vous devrez forcément passer par la case aspirateur… Si, au lieu de cela vous vous dépêchiez de commander le tout nouvel aspirateur Roborock S7 Pro Ultra ? Cet aspirateur-robot vous permettra de garder votre maison exempte de poussières au sol, et passera même la serpillière avant votre retour si vous lui en donnez l’ordre à distance… En ce moment, et jusqu’au 17 juillet seulement, il bénéficie d’une réduction de 250€ sur le site Geekbuying ! C’est vraiment le moment d’en profiter ? On vous le présente.

Un aspirateur robot super puissant

Le Roborock S7 Pro Ultra combine une aspiration ultra puissante et une station de lavage autonome… Il est très polyvalent et autonome et vous gardera vos sols propres en toutes circonstances. Concernant sa puissance, il est presque deux fois plus performant que le modèle précédent lancé par Roborock, le S7… En effet, ce modèle possède une puissance de 2500 Pa, quand le S7 Pro Ultra s’offre, lui, une puissance de 5100 Pa… La différence est énorme et rien ne va lui résister ! Pour qu’il soit efficace en plus d’être puissant, il s’équipe d’une brosse en caoutchouc (parfaite pour les poils de chiens ou de chats) et de deux brosses rotatives latérales, qui renvoient les poussières vers le collecteur.

7 semaines de tranquillité !

La plupart des aspirateurs robots ont un défaut : celui de devoir vider le bac à poussières après chaque passage ou presque… Lorsque vous vous absentez deux ou trois semaines, ce n’est évidemment pas très pratique… Avec le Roborock S7 Pro Ultra vous pourrez largement partir trois semaines voire sept semaines car son bac à poussière est un peu particulier. A la place du collecteur à vider régulièrement, cet aspirateur robot est équipé d’un second bac à poussière sur la base…

Ainsi lorsqu’il a terminé son passage journalier, il vient directement se vider dans le collecteur et repart pour un nouveau cycle. Cette station de vidage comprend donc le bac à poussière, mais également un bac à eau qui va collecter les eaux sales quand le Roborock S7 Pro Ultra reviendra à sa base… Et il se remplira à nouveau avec de l’eau propre issue du second bac… Que ce soit donc en aspirateur ou en serpillière, vous n’aurez pas à vous en occuper pendant 7 semaines…

Quelques données techniques du Roborock S7 Pro Ultra

Vous allez donc pouvoir lui confier jusqu’à 300 m² de surface à nettoyer pendant 7 semaines en toute autonomie… Le lavage se fait via la serpillière intégrée qui envoie des vibrations soniques (3000 vibrations par minute) pour venir à bout des taches au sol. Puisqu’il est intelligent, il se dote évidemment d’un contrôle à distance via l’application Roborock (disponible sur Apple et Android) et vous pourrez programmer plusieurs nettoyages, ou le déclencher à distance. Il est également compatible avec Alexa d’Amazon, vous pourrez donc même le contrôler vocalement pour qu’il se mette au travail ! Technologiquement, il s’équipe de la technologie laser Lidar, ce qui lui permet d’éviter tous les obstacles qui se dressent sur son chemin… Si vous partez en vacances, nous vous conseillons de laisser le sol sans aucun obstacle (chaises par exemple), vous lui faciliterez la tâche… Un escalier dans votre salon, pas d’inquiétude, il sait aussi éviter la chute fatale grâce à son intelligence embarquée. Un tapis ? Aucun souci pour Roborock S7 Pro Ultra, sa serpillère se soulève de 5 millimètres lorsqu’il rencontre un tapis ou un tissu… Votre tapis restera sec et il lavera le sol autour.

Encore quelques détails importants…

Cet aspirateur intelligent s’équipe de capteurs de distance laser (LDS) & double caméra KI pour une couverture à 360 ° ainsi qu’un passage d’obstacles à partir de 5 x 3 cm et un dépassement d’obstacles jusqu’à 20 mm comme les plinthes ou tapis. Vous pourrez également planifier intelligemment ces passages grâce à des cartes d’espaces en temps réel et enregistrer les zones à éviter (escalier, pièce attenante etc.).

Dimensions du produit (L x l x h) : ‎35.3 x 35 x 9.7 cm.

Poids : 4.65 kilogrammes.

Diamètre : ‎353 Millimètres.

Piles requises : ‎Oui

Pièces incluses : ‎Roborock S7 MaxV Plus avec station d’aspiration, Mode d’emploi (français non, Station de charge avec bloc d’alimentation, Filtre à poussière, Lingettes.

Pile(s) / Batterie(s) : 1 Lithium-ion nécessite des piles.

Achetez le Roborock S7 Pro Ultra à 949 € au lieu de 1199€ chez Geekbuying (*Des écouteurs Tronsmart Battle Gaming Earbuds sont offerts)

