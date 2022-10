Horse Kicks : il invente des hipposandales inspirées des plus grandes marques de baskets

Aux États-Unis, les chevaux sont des animaux présents dans de nombreux états, comme au Texas, où les grands propriétaires terriens montent encore beaucoup à cheval. La ville de Lexington dans le Kentucky est même considérée comme la capitale du cheval. Les plus grands chevaux de courses du pays se trouvent dans cette ville. Comme nous le savons, les chevaux demandent des soins particuliers au niveau de leurs pattes, ou plutôt de leurs sabots, qui doivent être entretenus et surtout ferrés. Pour les protéger, un styliste américain a conçu des fers un peu particuliers, puisqu’il a inventé des baskets designs pour chevaux… Étrange ? On vous l’accorde, mais elles existent et nous vous proposons de les découvrir !

Pourquoi ferre-t-on un cheval ?

Les chevaux domestiqués par l’Homme sont utilisés pour les courses hippiques, les cultures ou les loisirs. Le sabot est un « ongle » qui peut prématurément s’user lorsque le cheval produit des efforts et notamment des « marches » de plus de 30 km par jour. Les sabots s’usent alors plus vite que dans la nature, et il faut les ferrer pour les protéger. Les fers à cheval sont également utilisés pour corriger certains défauts du pied du cheval. Lorsqu’un cheval présente des problèmes orthopédiques comme des pieds atrophiés ou plats, le fer permet de corriger le défaut dit d’aplomb.

C’est quoi les hipposandales du designer ?

Marcus Floyd, un designer américain plus connu sous le pseudonyme d’Infinite Kustomz, vient de lancer des hipposandales inspirées des plus grandes marques de sneakers. Les hipposandales sont normalement de petites coques en polyuréthane, que l’on installe en complément du fer à cheval, ou sur un pied blessé. Le designer américain a donc créé des hipposandales, vendues 4 500 € les 4. Elles s’inspirent des modèles pour humains très à la mode comme les Adidas Yeezy, les Nike Air Jordan ou encore les New Balance. Ces hipposandales sont magnifiques évidemment, mais elles ont également le même rôle protecteur que les coques classiques, elles protègent les pieds du cheval. Les sneakers de Floyd seront fabriquées en édition ultra-limitée et donc vendues, 1 225 € la paire. Le 12 novembre 2022, certaines seront mises aux enchères à Lexington justement, pour une opération caritative.

Un autre style d’hipposandales, plus techniques que design…

En 2016, l’entreprise Megasus Horserunners lançait un ingénieux système d’hipposandales sans clou et sans métal, qui permettait de remplacer le fameux fer à cheval, une invention qui date du IXᵉ siècle, et qui a peu évolué depuis… Ils avaient donc mis au point des hipposandales, ou protections amovibles pour chevaux qui se présentaient sous la forme de fers en plastique ajustables et flexibles, dont la pose était assurément beaucoup moins violente pour le cheval. Les protections amovibles se fixaient au moyen de Velcro et se posaient en quelques minutes. Les hipposandales avaient, à l’époque, fait l’objet d’une campagne Kickstarter et avaient collecté plus de 150 000 € !

Cependant, ces hipposandales n’existent plus, lorsque l’on se rend sur le site Megasus Horserunners, nous pouvons lire: « Aujourd’hui, le cœur gros, nous devons vous dire que nous devons renoncer à nous battre pour nos chevaux. Nous avons dû déposer une demande d’insolvabilité. » L’équipe explique avoir dû terminer son voyage à cause d’un marché très sélectif. Cependant, il espère surtout avoir apporté du bonheur aux chevaux qui ont profité de leur ingénieux système d’hipposandales…