Wahu invente des baskets dotées d’un système innovant d’amortissement pneumatique réglable

Nous n’y pensons pas toujours, mais porter des chaussures inadaptées provoquent souvent des douleurs aux pieds qui peuvent être très désagréables. Porter des chaussures trop serrées peut provoquer des ongles incarnés, des hallux valga et être la source de maux de dos chroniques. Les chaussures doivent également être adaptées à la morphologie du pied, et une même paire de chaussures ne sera pas aussi confortable pour un pied creux que pour un pied plat. Une marque de chaussures italienne, Wahu, vient de lancer sur Kickstarter une paire de baskets à l’allure un peu spéciale, qui sont dotées d’un système d’amortissement pneumatique réglable par l’utilisateur. Une étrange innovation que nous vous proposons de découvrir.

Les chaussures Wahu c’est quoi ?

Les Wahu ont été conçues en tenant compte du fait que les chaussures avec beaucoup de rembourrage peuvent être agréables et confortables, mais qu’elles ne sont pas nécessairement idéales dans toutes les situations. Ils ont donc inventé un système d’amortissement pneumatique intégré à la chaussure qui permet d’obtenir trois niveaux d’amortissement en fonction de l’utilisation du porteur. La marque avait déjà fait parler d’elle en 2020 quand ses concepteurs

avaient voulu accorder une licence à sa technologie pour d’autres fabricants plus importants. N’ayant pas convaincu les grandes marques, ils ont décidé de lancer leur propre paire de chaussures sur Kickstarter.

Comment sont-elles conçues ?

Chacune des chaussures est équipée d’un mini compresseur qui est intégré au talon, qui lui, est relié à un ensemble de cavités d’air interconnectées dans la semelle. Lorsque l’air est ôté de ces cavités, elles poussent les crampons vers l’extérieur créant alors un genre de coussin entre le pied du porteur et le crampon. La libération d’une partie ou de la totalité de l’air rend alors le coussin plus petit, ou l’élimine complètement. Les chaussures sont fabriquées dans un matériau léger et respirant, et sont disponibles en noir ou en blanc.

Comment ça marche ?

Ces chaussures innovantes sont connectées à une application Android ou iOS, qui permet aux porteurs de choisir entre l’absence d’amorti (0 bar), un amorti intermédiaire et l’amorti maximal (2.5 bars). L’idée étant de pouvoir choisir l’amorti le plus fort lorsque l’on reste longtemps debout, ou que l’on prévoit de marcher longtemps. En revanche, pour de petits déplacements ou lorsque l’on est plus assis que debout, l’amorti ne sert à rien, il est donc possible de l’enlever. Les capteurs intégrés dans les chaussures permettent également de gérer l’accélération et l’angle de rotation, de suivre la distance parcourue et de suggérer des méthodes pour améliorer la démarche du porteur.

Combien ça coûte ?

La campagne Kickstarter est ouverte jusqu’à la mi-octobre et la somme souhaitée a déjà été largement dépassée, avec près de 30 000€ récoltés sur les 20 000 escomptés. Ce qui veut évidemment dire que les consommateurs adhèrent à l’idée de la chaussure connectée pneumatique ! Si vous aussi vous souhaitez apporter du confort à vos pieds, il vous en coutera 179€ en précommande au lieu de 270€ quand elles seront en vente… Il faudra patienter jusqu’en mai 2023 pour espérer les recevoir, et donc les essayer pour vos prochaines randonnées estivales.