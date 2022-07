TERREIN ASCENT, une botte de randonnée à piston hydraulique conçue pour protéger vos pieds

Pour les randonneurs et les amateurs de sports de montagne, les chevilles sont la zone du corps la plus fréquemment blessée. En effet, un sol rocheux, tortueux, glissant ou rugueux accroit la pression sur la cheville et augmente le risque de torsion. C’est pour éviter ce genre de désagrément que Terrein a eu l’idée d’équiper sa nouvelle botte outdoor d’un système à piston hydraulique. Ce concept innovant protège le pied contre les forces de torsion dangereuses agissant au niveau de l’articulation de la cheville. Le porteur pourra alors se focaliser sur l’essentiel sans se soucier des risques de blessures.

Un mécanisme hydraulique dans une chaussure de sport

La nouvelle botte Ascent utilise un système à piston innovant breveté BetterGuards. Le piston se rallonge et se rétracte selon les besoins pour soutenir le pied dans les mouvements. Selon François Tabard, directeur général de la société allemande, le Terrein Ascent est conçu pour protéger les articulations et améliorer les performances. Et ce, tout en veillant sur le confort du porteur. Le mécanisme hydraulique intégré agit comme un frein qui s’active en fonction de la vitesse.

Une conception ingénieuse

De son côté, BetterGuards atteste l’efficacité du mécanisme grâce à une réaction trois fois plus rapide que la réaction humaine. Cela permet une stabilisation rapide de la cheville afin que le porteur retrouve vite un appui solide et une position verticale. Un design bien étudié, une protection efficace et un choix de matières adaptatives, tels sont les principaux atouts de cette nouvelle botte outdoor. D’ailleurs, l’ensemble du système à piston hydraulique est placé dans une enveloppe souple non contraignante.

La chaussure est également équipée d’une tige à lacets respirante et de deux semelles. La première, placée à l’intérieur, est en PU (polyuréthane). Elle fait office de coussinet pour absorber et retourner l’énergie à chaque appui au sol. La seconde semelle se trouve à l’extérieur. Elle est en caoutchouc adhérent pour un contrôle optimal lors des montées et des descentes.

“Conçues pour les activités sportives de plein air, les chaussures de randonnée Terrein Ascent sont dotées d’un système de protection de la cheville adaptatif innovant qui s’enclenche uniquement en cas de besoin, protégeant la cheville d’une torsion (…) lorsque la cheville est soumise à une torsion excessive, notre système de protection adaptatif se déclenche trois fois plus vite que le ferait le corps humain. Il empêche le mouvement de se poursuivre et permet à l’utilisateur de reprendre pied (…) dotées de la technologie brevetée Betterguards, les chaussures Terrein Ascent intègrent un mini-piston, également appelé « adaptateur », qui protège la cheville des torsions dangereuses.” Terrein

Une commercialisation en Europe en vue

On sait que le Terrein Ascent sera proposé en versions pour homme et pour femme. Malheureusement, dans son plan marketing, l’entreprise allemande favorise une production locale, durable avec une chaîne d’approvisionnement limitée. La chaussure sera donc mise en vente uniquement sur le marché européen. Quant au prix, il n’a pas encore été révélé. Cependant, les intéressés peuvent déjà s’inscrire sur le site de la marque pour obtenir les informations concernant la disponibilité.