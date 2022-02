V8 Equipement BEX.2 : une tente de toit sur vérins hydrauliques qui se déplie en 2 minutes chrono

Les jours filent à une vitesse folle, inexorablement… Dans quelques semaines à peine, il faudra déjà penser aux vacances d’été, faire les réservations, trouver un hébergement et s’équiper correctement. Si vous envisagez le bivouac ou le camping dans les semaines à venir, vous aurez peut-être envie de « confort et de facilité » ! Or, le camping, c’est montage de tente, piquets, sardines et une première journée souvent gâchée par une construction hasardeuse… Pourquoi ne pas investir dans une tente de toit qui se monte en moins de deux minutes ? Justement, V8 Equipement vient de sortir un tout nouveau modèle, qui fera du début de vos vacances un moment serein en deux minutes chrono… Présentation de la tente de toit BEX.2, un petit bijou pour vos prochaines excursions.

V8 Equipement c’est qui ?

En 2017, nous vous présentions la BEX.1, une tente de toit innovante dotée de deux télécommandes et d’un système électrique alimenté par un panneau solaire. V8 Equipement, c’est une histoire qui débute en 2008 et qui allie la passion, le respect, l’humilité, le dépassement de soi et la bonne humeur… La marque propose des concepts ingénieux qui combinent créativité, technicité et originalité. Fred Funel, fondateur de V8 Equipement, est un ancien militaire; autant vous dire que la précision et les détails sont primordiaux pour lui. L’entreprise est basée à Auriol (13) et propose toute une gamme de produits destinés au bivouac et au camping : bagagerie, sacs d’hydratation et tentes de toits… Tous les produits vendus sur le site son préalablement testés par des professionnels de l’Outdoor, ce qui leur garantit une résistance à toute épreuve, et une parfaite maniabilité.

La BEX.2, le nouveau modèle de V8 Equipement

Finalement, le seul dilemme qui risque de s’imposer à vous sera de choisir le lieu de votre installation. Oubliez les tracas liés au montage de la tente et à son dressage: la BEX.2 vous promet une installation en moins de deux minutes ! Avec elle, vous pourrez vous installer devant le plus beau coucher de soleil, et l’admirer tranquillement installés, sur le toit de votre véhicule. Cette tente de toit BEX.2 AUTO propose une ouverture 100% automatique grâce à sa conception sur vérins hydrauliques. Concrètement, il vous suffit de tirer sur une sangle d’arrimage pour que la tente se déplie sans aucun effort. Cette tente de toit s’adapte à tous les véhicules, à condition qu’ils soient équipés de barres de toit.

Un concept novateur qui vous assure un confort exceptionnel

Depuis la présentation de la BEX.1, le concept a beaucoup évolué: outre les vérins hydrauliques qui ont remplacé les télécommandes, la toile est aussi innovante. En effet, elle est en « induction 3 couches » et ne laisse passer ni la lumière, ni la chaleur, ni le froid. Enfin, à l’intérieur, un matelas confortable et « haute densité » vous accueillera pour des nuits à la belle étoile dans un confort optimal. Un dernier point important : vous ne serez même pas obligés de tout ranger entre chaque déplacement. Vous pouvez laisser le couchage, fermer la tente et la rouvrir dès votre arrivée sur le nouveau bivouac. La BEX.2 est en vente sur le site V8 Equipement au prix de 1999€.