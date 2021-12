L’outil de camping que vous allez adorer

Pour faire du camping avec vos appareils électroniques, utilisez une batterie externe. Pour profiter de toute l’énergie dont vous aurez besoin, pensez notamment à la batterie solaire. La batterie portable EcoFlow DELTA par exemple est un générateur solaire portable aux milles utilités.

Découvrez EcoFlow DELTA Portable Power Station

Pour plusieurs jours en plein air avec vos appareils électriques, emportez une batterie solaire. Cet appareil se recharge naturellement et vous fournit toute l’énergie dont vous avez besoin au quotidien. Les modèles disponibles sur le marché sont très nombreux. Vous aurez donc l’embarras du choix concernant ce type d’appareil. Toutefois, ils ont plusieurs points en commun. Ces batteries solaires sont puissantes et très robustes. Elles résistent aux chocs et aux conditions climatiques en pleine nature. De plus, elles peuvent être facilement entretenues contrairement aux générateurs traditionnels.

La marque EcoFlow DELTA vous propose une batterie solaire idéale pour le camping. Véritable référence dans le domaine des centrales électriques portables, elle vous fait découvrir le EcoFlow DELTA Portable Power Station. Cette batterie solaire présente une grande capacité. Avec ses 1 260 Wh rechargeables à tout moment, profitez de la puissance électrique nécessaire pour tous vos appareils. Compact et facile à transporter, ce modèle vous suivra dans tous vos déplacements dans la nature.

Une batterie très puissante

Le générateur solaire portable d’EcoFlow est un groupe électrogène portatif. Il dispose d’une batterie pouvant contenir une grande quantité d’énergie. Avec ce modèle, partez camper en toute sérénité avec 1,2 kWh de puissance à votre disposition. Cette capacité est idéale pour vous fournir en énergie durant plusieurs heures loin d’une prise électrique.

Où que vous vous trouviez, la capacité de votre batterie solaire vous permettra de profiter de tous vos appareils. Elle vous dispensera l’énergie électrique nécessaire pour l’utilisation de vos appareils électroniques sur une longue période. Cet appareil peut également vous servir de batterie de secours en cas de panne électrique.

Plusieurs appareils utilisables

Lors de votre camping, vous pourrez souhaiter disposer de tout le confort possible. En plus de votre smartphone, vous pouvez souhaiter vouloir utiliser un appareil photo, des lampes ou des appareils de cuisson électriques. Grâce à la batterie solaire d’EcoFlow, vous pourrez profiter de tous vos appareils sans problème. En effet, ce modèle peut alimenter jusqu’à 11 appareils.

Il possède des prises CA (courant alternatif), CC (courant continu) et USB. Vous n’aurez donc pas de souci pour charger votre smartphone, votre PC ou un autre appareil lorsque vous êtes en extérieur. Avec la grande capacité de ce générateur portable, vous pouvez recourir à une grande variété d’appareils électroménagers. Une poêle à frire de 1 500 W, un réfrigérateur de 150 W ou encore une télévision de 110 W fonctionneront. Vous aurez ainsi l’impression d’être tranquillement chez vous alors que vous faites du camping.

Une batterie pour les outils lourds

Le modèle DELTA de batterie portable d’EcoFlow a été parfaitement pensé. Il dispose d’une sortie CA parfaitement adaptée aux appareils dont la puissance électrique peut atteindre les 1 800 W. Il est également effectif en cas de surtension allant jusqu’à 3 300 W. Ainsi, ce générateur est considéré comme l’un des plus performants en matière de rendement pour sa taille.

La puissance et la polyvalence de cet appareil sont très appréciées. Il dispose notamment de 4 prises secteur pour faciliter l’alimentation de divers électroménagers lors de votre camping. Il peut aussi servir d’alimentation pour des outils électriques lourds. C’est l’idéal si vous devez travailler en extérieur ou que vous avez besoin d’une source d’alimentation supplémentaire dans votre logement.

Une batterie polyvalente

Le EcoFlow DELTA Portable Power Station est parfait pour tous les usages. Son plus grand avantage est sa recharge grâce à l’énergie solaire. La centrale pend en charge ce système de réalimentation. Toutefois, vous devez acheter des panneaux solaires séparément. La centrale électrique se rechargera en 4 à 8 heures dans de bonnes conditions d’ensoleillement.

Cette centrale solaire portable sera votre plus grand atout en extérieur. Durant votre camping, vous pourrez donc utiliser tous vos appareils électroniques ou électriques sans problèmes. Pour votre balade dans la nature, vous avez décidé d’emmener votre voiture électrique ? DELTA peut être utilisé comme alimentation de secours. Autrement dit, il est capable d’alimenter une voiture électrique sur environ 8 à 15 km ou moins. Toutefois, il ne peut pas fournir de l’énergie pour un voyage complet.

Un temps de charge rapide

Les batteries nomades de la marque EcoFlow gagnent en popularité. Leur renommée tient notamment à leur grande vitesse de charge. Elles peuvent par exemple alimenter 11 appareils en simultané. De plus, cette centrale solaire portable peut se recharger 10 fois plus vite que certaines autres marques.

Avec sa capacité de 1,2 kWh, le EcoFlow DELTA Portable Power Station vous fournira toute l’énergie dont vous aurez besoin. En moins d’une heure, il peut être rechargé de 0 à 80% lorsqu’il est connecté au mur pour l’alimentation. Ainsi, vous disposerez à tout moment des outils du quotidien, même en extérieur. Grâce à ses panneaux solaires, votre batterie sera fonctionnelle à tout moment.

Un prix attractif

Ecoflow dispose d’une gamme de prix large dépendant notamment de la capacité de charge de la batterie que vous sélectionnez. La gamme Delta est composée de 4 produits distincts pour le moment. Leur produit d’entrée de gamme avoisine les 1000 euros. Les produits de la gamme River sont bien plus accessibles mais offrent des performances moindres.

En général, il est conseillé d’opter pour la batterie portable qui convient à l’utilisation que vous en faites au quotidien. En milieu isolé, un séjour en camping-car ne demandera pas les mêmes besoins qu’une simple recharge pour certains de vos appareils.

