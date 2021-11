La start-up ZipCharge dévoile une batterie de secours (Powerbank) pour les voitures électriques

Lorsque l’on possède une tablette ou un smartphone, il n’est pas rare que nous possédions une PowerBank, ou batterie externe. Bien pratique dans les transports ou en déplacement, elle nous sauve souvent d’une panne de batterie au plus mauvais moment.

Si l’on en croit la start-up britannique ZipCharge, les véhicules électriques auront aussi leur PowerBank bientôt. C’est lors de la COP26 de Glasgow que la start-up présentait son nouveau concept : le ZipCharge Go. Selon un article publié par le blog Engadget, cette powerbank d’un nouveau genre ne serait pas plus grande qu’une valise. Présentation.

Mais c’est quoi au juste le ZipCharge Go ?

En se basant sur les informations données par le fabricant, on apprend que cette powerbank permettrait de récupérer 37 kilomètres en 30 minutes seulement. Elle ne vous emmènera donc pas au bout du monde, mais vous permettra d’éviter la panne, et peut-être de pouvoir rentrer à bon port. ZipCharge précise qu’un modèle plus puissant sera disponible avec 74 kilomètres récupérés en 30 minutes.

Le ZipCharge Go fonctionnerait avec n’importe quelle voiture électrique équipée d’une prise de type 2, et ce, même si le véhicule est hybride. Quant à l’appareil, il se brancherait sur toutes les prises électriques classiques.

Grâce à une application, l’utilisateur peut contrôler l’appareil et suivre l’évolution de la charge. Ce qui, en outre, permettra de charger ses véhicules en heures creuses et économiser sur sa facture d’électricité. Le ZipCharge Go pèse 20 kilos et se transporte facilement grâce à une poignée et des roulettes, comme une petite valise.

Quand ce dispositif sera-t-il disponible ?

La powerbank pour voiture électrique n’est pas une première, d’autres sociétés proposent déjà ce genre de produits. La start-up Gogoro (Taïwan) proposait déjà une batterie externe pour scooter, mais elle n’est pas transposable sur les voitures. Une autre société, SparkCharge, propose ce genre de dispositif, mais la taille et le poids de leur powerbank ne permettent pas un transport aussi aisé.

Pour le moment, le ZipCharge Go n’est pas encore disponible sur le marché, mais cela ne saurait tarder. La start-up espère pouvoir le commercialiser dès la fin de l’année prochaine.

Et combien ça va coûter ?

Toujours d’après leur présentation, le ZipCharge Go devrait être disponible à la vente, mais également à la location, dont le prix serait d’environ 60€ mensuel, mais on ne connaît pas encore le prix de vente. Cependant, et en toute logique pour la start-up, la valise de chargement ne devrait pas dépasser le prix d’un port de charge domestique de 7.2 kW.

L’entreprise espère ainsi convaincre de plus en plus d’automobilistes de passer à l’électrique. En effet, recharger sa voiture lorsque l’on habite en ville ou en appartement n’est pas toujours chose aisée. Avec une petite powerbank à domicile, c’est au moins la garantie de pouvoir atteindre une borne de recharge sans encombre.

Rappelons juste qu’acheter une voiture électrique peut s’avérer écologique, à condition d’avoir une voiture thermique en fin de vie. « Jeter » une voiture thermique qui fonctionne encore serait un non-sens écologique, comme nous vous l’expliquions dans l’un de nos précédents articles.