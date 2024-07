UGREEN (Nexode) dévoile deux nouvelles batteries externes de 100 et 130 W

Vous partez bientôt en vacances, et vous avez, cette année, choisi le camping pour vous détendre, ou un voyage à l’étranger pour un dépaysement total ? Quelle que soit votre destination, vous avez besoin de recharger vos batteries, pour affronter l’année à venir ! En parlant de batteries, votre smartphone, votre appareil photo, voire votre ordinateur portable feront peut-être partie du voyage. Et, eux aussi, auront besoin de rester opérationnels pour vous guider, réaliser des clichés ou des vidéos de vos vacances. De plus, vous aurez certainement besoin, lors d’un bivouac, de vous éclairer ? Pour ce faire, je vous propose de découvrir les deux dernières Power Bank proposées par la marque UGREEN, toutes deux issues de la gamme Nexode. Deux batteries externes robustes et surpuissantes, qui assureront votre confort et votre vie hors réseau pendant quelques jours. Découverte.

Présentation de la batterie externe UGREEN Nexode 20 000 mAh /130W

Cette première batterie externe est la plus puissante des deux que je vais vous présenter. Elle se dote d’une charge Rapide 30 W Super Fast Charging, de deux ports USB C et d’un port USB A. Capable de prendre en charge trois appareils simultanément, elle vous assure une charge rapide. Trente minutes seront nécessaires pour recharger un MacBook Pro 16 à 43 %, par exemple. Idéale pour recharger un ordinateur portable, elle se dote d’une capacité élevée de 20 000 mAh et peut recharger quatre fois un iPhone 15 sans besoin d’être rebranchée. Elle dispose aussi d’un écran TFT qui affiche, entre autres, le niveau de batterie, la tension en temps réel, le courant en temps réel, etc. Côté design, elle a été conçue en colonne afin de réduire l’espace utilisé, vous pourrez discrètement la glisser dans vos bagages. Son poids ne sera pas un problème non plus, puisqu’elle affiche seulement 480 g. La batterie externe UGREEN Nexode 20 000 mAh /130W est actuellement vendue au prix de 69,99 € au lieu de 99,99 €, soit une réduction de 30 %.

Présentation de la batterie externe UGREEN Nexode 12 000 mAh / 100W

Avec ce second modèle, un peu moins puissant, néanmoins suffisant pour les « petits consommateurs », vous trouverez le parfait compromis, alliant puissance et légèreté. La batterie externe UGREEN Nexode 12 000 mAh / 100W affiche un poids de seulement 309 g, elle ne vous encombrera pas, c’est une certitude. Elle aussi s’équipe d’une charge rapide de 100 W, qui lui permet de recharger un iPad Pro 11″ (M4) à 40 % en seulement 30 minutes. De plus, si vous envisagez de travailler ou de vous divertir pendant un vol long-courrier, sachez qu’elle est adaptée, et peut donc être emmenée à bord. Grâce à la fonction de charge rapide 65W via le port USB-C, vous pouvez complètement recharger votre powerbank en seulement 1,5 heure. De plus, une protection complète à 13 niveaux assure la sécurité de vos appareils contre les dommages. La batterie externe UGREEN Nexode 12 000 mAh / 100W est actuellement vendue au prix de39,99 € au lieu de 49,99 €, soit une réduction de 20 %.

À propos de la marque UGREEN…

Choisir UGREEN, c’est avant tout choisir la qualité des produits qui n’est plus à démontrer. L’entreprise compte actuellement plus de 1 400 brevets et certifications obtenus pour la totalité de sa gamme. De plus, 150 brevets sont déposés et en cours de validation. UGREEN est une marque spécialisée dans les batteries externes, les chargeurs ou les hubs, présente dans plus de 130 pays dans le monde. Elle comptabilise plus de 240 millions d’unités vendus et 100 millions d’utilisateurs dans le monde. Vous pouvez retrouver tous leurs produits sur Amazon et sur la boutique officielle. Et, vous ? Rejoindrez-vous les millions de clients déjà satisfaits en craquant pour ces deux offres exceptionnelles ?