Climfeet, l’invention de semelles « climatisantes » qui refroidissent (ou chauffent) les pieds en marchant

Les personnes souffrant de maladies comme le diabète et l’anémie peuvent avoir les pieds froids la plupart du temps. Cet inconfort peut aussi concerner certains professionnels qui travaillent à l’extérieur en hiver. Pour y remédier, il est possible de porter des chaussures avec des semelles chauffantes. Ces dernières sont alimentées en énergie grâce à une batterie ou à un système à base d’éléments chimiques. Ces modèles présentent cependant certaines limites, notamment au niveau de leur autonomie. Aubert, un habitant de Banyuls-sur-Mer, a créé des semelles thermorégulées qui ne nécessitent aucune source d’énergie supplémentaire pour fonctionner. Celles-ci chauffent les pieds lorsque leurs utilisateurs marchent. Selon son concepteur, ce même accessoire est aussi capable de refroidir les pieds. Explications.

D’où venait l’idée de créer ces semelles chauffantes/rafraîchissantes ?

Cet inventeur français a réfléchi à la conception de cet accessoire particulier depuis 2018. Son idée de fabriquer ce type de semelle serait née après avoir entendu son ami qui se plaignait d’avoir les pieds froids au travail. En réalité, cet homme travaillait dans un entrepôt frigorifique, aux États-Unis. À cette époque, il portait des chaussures de protection équipées de dispositifs de chauffage qui sont alimentés par des batteries. Mais l’autonomie de ces accumulateurs était seulement de deux heures. Ce professionnel perdait alors du temps à les remplacer. Après sa discussion avec cette connaissance, Aubert avait réalisé quelques recherches sur les chaussures disponibles dans le commerce. Il avait constaté qu’aucun modèle ne parvenait à garder la chaleur plus d’une demi-heure.

Quelles sont les caractéristiques principales de cette innovation ?

Baptisé « Climfeet », ce nouveau type de semelle en silicone est fabriqué dans une usine située à Lyon. Il est épais de seulement 6 mm et peut donc être placé directement au-dessus des semelles ordinaires des chaussures. Il est composé de petites alvéoles, conçues de manière à produire de la chaleur (face rouge) et du refroidissement (face bleue). Selon leur inventeur, ces semelles réversibles fonctionnent grâce uniquement à l’énergie générée par les pieds lors des déplacements. En marchant, le poids de la personne comprime l’air à l’intérieur des alvéoles, produisant ainsi de la chaleur.

Cet accessoire serait capable d’augmenter d’environ 4 °C la température des pieds. Aubert a expliqué qu’il faut seulement marcher pendant cinq minutes pour l’activer. Et il est encore plus impressionnant de savoir que ces mêmes semelles peuvent rafraîchir les pieds. Pour cela, il suffit de les retourner et de les inverser gauche/droite. Leur face bleue serait en mesure de faire baisser d’approximativement 3 °C la température. Cette caractéristique est surtout utile pour les sportifs professionnels. Elle permet aussi d’éviter d’avoir les pieds moites en été.

La commercialisation de ce produit

Bruno Aubert a fondé l’entreprise SoleCooler, basée à Perpignan, afin de développer et de commercialiser ces semelles chauffantes/rafraîchissantes. Il a obtenu le deuxième prix Alfred Sauvy grâce à cette innovation. Il a eu l’occasion de la faire connaître à des partenaires et des prospects internationaux lors du CES 2023 de Las Vegas. Notons que ce produit est déjà présent sur le marché depuis décembre 2022. Il est vendu à 79 € avec une garantie de deux ans. Les principaux acheteurs sont des femmes de plus de 45 ans, des sportifs et des professionnels qui passent beaucoup de temps à l’extérieur pendant les périodes froides.

Actuellement, l’entrepreneur effectue des travaux pour mettre au point deux nouveaux prototypes de semelles. Le premier serait pensé pour prévenir l’apparition des ampoules. Le second vise à soulager les escarres apparues au niveau des pieds des personnes diabétiques. Afin d’atteindre ces objectifs, la start-up envisage d’augmenter progressivement l’effectif de son personnel (jusqu’à 25 salariés en 2025). Plus d’informations : Solecooler.com

