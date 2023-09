Les chaussures à talons aiguilles sont souvent synonyme d’élégance féminine, mais elles sont aussi parfois un supplice à porter tout au long de la journée. De plus, ces talons aiguilles, qui perchent les femmes sur une pointe, ne sont pas toujours adaptés et peuvent provoquer des maux de dos, liés à de mauvaises postures. Pour pallier ce désagrément et retrouver des chaussures plates, au cours de la journée, de nombreuses femmes glissent une seconde paire dans leurs sacs. Il faut reconnaître que ce n’est pas des plus pratiques ! Pour répondre à cette problématique, les marques américaines Vice Versa et Pashion Footwear inventent la chaussure transformable. Talon aiguille ou talon plat, c’est le talon qui change et non la chaussure. Découverte.

Les chaussures avec talons convertibles, qu’est-ce que c’est ?

Les talons escamotables ne sont pas réellement une invention récente puisque la marque, Mime et Moi, avait déjà introduit ce concept en 2016. La pandémie a eu raison de cette marque, mais d’autres se sont créées et ont désormais un succès grandissant sur les réseaux sociaux. C’est le cas de Pashion Footwear et Vice Versa, deux marques proposant des chaussures élégantes, aux prix relativement élevés, mais qui peuvent passer d’un talon plat à un talon aiguille. Des prix qui peuvent paraître élevés, mais vous avez finalement deux paires en une !

Comment fonctionnent les talons convertibles chez Pashion Footwear ?

Pashion Footwear existe depuis 2019 et propose tous styles de chaussures : sandales, bottes, escarpins, tous convertibles en chaussures à talons. Différentes matières sont également disponibles : satin, cuir, daim, etc. De plus, elles sont dotées d’un embout de chaussures de 0,25 pouce, qui permet de maintenir l’équilibre du style lorsqu’elles sont converties en chaussures plates.

Pour effectuer la conversion, il vous suffit d’appuyer sur le bouton situé sous le talon tout en le tournant de 90° dans le sens antihoraire pour retirer le talon et la semelle intermédiaire. Pour passer du plat aux talons, il suffit de retirer l’embout plat et d’y insérer l’embout talon… Un jeu d’enfant ! Les tailles vont de 5 à 11, y compris les demi-pointures. Les prix commencent à 150 $ et atteignent 225 $. En savoir plus ? Rendez-vous sur le site Pashion Footwear.

Comment fonctionnent les talons convertibles chez Vice Versa ?

Vice Versa est une marque relativement récente sur le marché des talons convertibles, ayant officiellement fait ses débuts en ligne en 2021. Il aura fallu plusieurs années de R & D, de nombreux tests de modélisation en 3D et la collaboration avec des ingénieurs de Boeing pour parvenir au produit fini. Pour effectuer la conversion de ces chaussures, il suffit de suivre deux étapes simples. Le talon stiletto traverse un orifice à l’arrière de la chaussure, et lorsque vous souhaitez passer en mode plat, il vous suffit de retirer le talon du trou et de le replier à l’intérieur de la chaussure en appuyant sur un simple bouton. Ensuite, vous fixez la base en caoutchouc sur le talon et vous êtes prêt à partir. Ces chaussures sont disponibles dans une plage de tailles allant de 6 à 11 et les prix varient de 220 $ à 290 $. En savoir plus ? Rendez-vous sur le site Vice Versa.

