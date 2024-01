RheelaxX : une semelle qui soulage les personnes souffrant de l’épine calcanéenne lauréate du prix « Top Santé »

Lorsque vous marchez, vous avez peut-être l’impression que l’on vous plante des aiguilles dans le talon ? Avez-vous consulté un médecin à ce sujet ? Il se pourrait que vous souffriez d’une épine calcanéenne ou épine de Lenoir, comme des milliers de Français. La fascite ou aponévrosite plantaire et l’épine calcanéenne sont les principales causes de douleur au talon selon le site Ameli.fr. Cette épine est due à la calcification du fascia plantaire et mesure à peine quelques millimètres. Favorisée par l’obésité, les stations debout prolongées, la course à pied, ou des chaussures mal adaptées, elle se diagnostique par une radiologie. En Haute-Savoie, Xavier Fresnel, un podologue annemassien, spécialiste du pied depuis plus de 30 ans, et Yasmine Parendeau ont inventé une super semelle baptisée RheelaxX®, pour soulager les personnes souffrant de ce mal. Découverte.

La semelle RheelaxX®, qu’est-ce que c’est ?

La semelle RheelaxX® est donc une nouvelle invention ingénieuse qui soulage les douleurs causées par l’épine calcanéenne. Elle est composée d’une doublure supérieure en microfibre respirante, de gel latex SBR et d’un support inférieur étanche avec autocollant rond. Conçue selon les normes LAT-AIR®, la technologie de cette semelle est dotée d’un talon en mousse de latex, d’une doublure supérieure et d’un support étanche, garantissant une récupération rapide de sa forme initiale. Hypoallergénique et exempte de substances toxiques, la semelle RheelaxX® est entièrement conforme aux normes CE REACH 1907/2006, et a fait l’objet d’un brevet déposé à l’INPI. Approuvée par de nombreux professionnels, elle vient de recevoir le prix Top Santé dans la catégorie Parapharmacie.

Comment peut-elle soulager vos douleurs ?

En combinant un effet mécanique et musculaire, RheelaxX® parvient à réduire la pression de contact au niveau du talon tout en diminuant la tension de l’aponévrose plantaire, principale cause d’inflammation. Cette semelle innovante opère mécaniquement en réduisant la pression de contact sans surélever le talon, grâce à son positionnement en avant de celui-ci. Du point de vue musculaire, le profil de RheelaxX® contribue à atténuer la tension exercée sur l’aponévrose plantaire.

RheelaxX® se distingue par son utilisation ciblée du côté douloureux, se démarquant ainsi des talonnettes classiques en mousse ou en silicone qui, bien que réduisant la pression au talon, engendrent une inclinaison du bassin. Cette particularité nécessite l’utilisation de talonnettes distinctes pour chaque pied, avec une efficacité non garantie. Elle s’adapte à tous types de chaussures, RheelaxX® et se caractérise par une faible épaisseur, permettant son insertion dans des chaussures de ville, de sport, à talons, voire dans des tongs ou des chaussures ouvertes.

Combien coûte la semelle RheelaxX® ?

Fine et discrète, cette semelle procure un confort agréable pour soulager votre talon sollicité. Hygiénique, elle est facilement lavable pour garantir une propreté optimale. Pour aider à soulager vos douleurs, et en présence d’une épine calcanéenne, il est préférable de marcher avec une chaussure et la semelle plutôt que pieds nus. La semelle est utilisable durant 9 à 12 mois, une moyenne puisque tout dépendra de votre temps de marche quotidien. La semelle RheelaxX® est déjà disponible à la vente au prix de 35 € l’unité. Elle est proposée en deux coloris : noir et beige et s’adapte à toutes les chaussures du 36 au 46. Vous pouvez l’acheter sur le site officiel de l’entreprise rheelaxx.com, mais elle est également disponible dans certaines pharmacies. Retrouvez la liste des points de vente. Pour en savoir plus, rendez-vous sur rheelaxx.com. Avez-vous déjà essayé cette semelle ? Que pensez-vous de cette invention ? Donnez-nous votre avis, ou partagez avec nous, votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .