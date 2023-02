Hapta : l’Oréal invente le premier applicateur de rouge à lèvres pour les personnes en situation de handicap

Lorsque l’on souffre d’une maladie musculaire ou que l’on est une personne à mobilité réduite, il y a des gestes que l’on ne peut plus ou pas faire. Pour les femmes qui se retrouvent dans cette situation, se sentir belles et se maquiller peuvent devenir impossibles. Les hommes peuvent aussi avoir envie de se sentir beaux, mais ils sont peu nombreux à vouloir se maquiller les lèvres avec du rouge à lèvres. L’invention de L’Oréal s’adresse donc plutôt aux femmes. Lors du CES 2023, fleuron du cosmétique français, l’entreprise a dévoilé Hapta, le premier applicateur de rouge à lèvres automatisé. Parce que la mise en beauté ne se réserve pas aux femmes « valides », Hapta a été conçu pour les femmes à mobilité réduite. Découverte.

Hapta, qu’est-ce que c’est ?

Le rouge à lèvres est un produit phare de la trousse à maquillage de nombreuses femmes. Toutefois, lorsque l’on est handicapée, se maquiller les lèvres ou les yeux relève souvent de l’impossible. Nous devons alors compter sur l’aide d’une tierce personne. L’invention de L’Oréal est une véritable innovation technologique, puisqu’elle va permettre aux femmes porteuses d’un handicap au niveau des bras de pouvoir se maquiller elles-mêmes. Léger et portable, Hapta se glisse dans un sac ou une valise et s’avère indispensable pour les petites retouches entre deux réunions. « Pour L’Oréal, le futur de la beauté est inclusif et il sera encore plus accessible grâce à la technologie », déclarait Nicolas Hieronimus, directeur général de L’Oréal dans un communiqué.

Pourquoi cette innovation est-elle essentielle ?

Œuvrer pour que de nouvelles technologies dédiées à la beauté puissent répondre à tous les besoins. Voilà l’objectif de L’Oréal, et c’est une bonne nouvelle. En effet, il faut bien reconnaître que l’inclusion des personnes handicapées est un véritable problème en France, et dans de nombreux domaines. Le maquillage semble un domaine non essentiel. Et pourtant, se sentir bien et belle font aussi partie de ce que les personnes handicapées aimeraient pouvoir ressentir. Hapta est décrit comme « un applicateur de maquillage intelligent, portable et de haute précision qui permet aux personnes, dont la mobilité des mains ou des bras est limitée, de pouvoir se maquiller les lèvres chez elles. »

Hapta, comment ça marche ?

Le petit dispositif ressemble à une petite perche sur laquelle il faut placer le bâton de rouge à lèvres à l’extrémité. La tête, munie d’une fixation magnétique, pivote à 360° et possède une flexibilité de 180°. Une position « clic » permet ensuite de définir la position souhaitée et de la maintenir le temps de l’application. Il est également possible de verrouiller le dispositif pour de futures utilisations. Hapta fonctionne sur batterie, et peut être utilisé pendant une heure environ. Ce qui laisse le temps de réaliser une dizaine de retouches dans la journée, pour les plus coquettes.

Hapta sera commercialisé dans le courant de l’année 2023, par le biais de la marque phare du groupe : Lancôme. La marque a toujours mis un point d’honneur à s’adresser à toutes les femmes, en proposant des produits adaptés à leurs besoins. « La beauty tech nous permet de remplir cette mission de manière encore plus puissante, en révolutionnant la façon dont nous développons les produits » explique Françoise Lehmann, directrice générale internationale de Lancôme. Un seul inconnu pour le moment, le prix auquel sera vendu Hapta, mais nous espérons qu’il sera accessible au plus grand nombre ? Plus d’informations : loreal.com