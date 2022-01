Playstation 5 : Sony ouvre une rubrique spéciale dédiée à l’accessibilité et l’inclusion

Saviez-vous qu’en France, 12 millions de personnes sont atteintes d’un handicap; 1,5 millions sont touchés par une déficience visuelle et 850 000 possèdent une mobilité réduite. Il devient donc important de permettre aux personnes possédant un handicap de pouvoir vivre le plus facilement possible. C’est notamment pour ça que l’accessibilité pour tous devient un sujet prioritaire pour la plupart des entreprises. C’est notamment le cas de Sony. Le géant du jeu vidéo a ouvert une nouvelle page dédiée à l’accessibilité. Et il n’est pas à son coup d’essai !

L’accessibilité pour tous dans l’industrie des jeux vidéo

Au fils des époques, l’accessibilité pour tous n’a eu de cesse de se développer dans tous les domaines. Aujourd’hui, les personnes atteintes de handicap peuvent faire plus de choses, même si c’est encore loin d’être parfait. Mais en ce qui concerne l’univers du gaming, certains handicaps peuvent rendre difficile, voire impossible, la pratique de certains jeux.

Heureusement, certaines entreprises, comme le fabricant de la PS5, ont décidé de prendre les choses en main en proposant différentes alternatives.

« Chez Sony Interactive Entertainment, nous nous efforçons de construire un avenir pour tous les joueurs, quelles que soient leurs capacités. Nous utilisons la technologie pour améliorer nos outils d’accessibilité, nos produits et nos services pour le bien de la communauté PlayStation et pour faire avancer notre mission : connecter le monde grâce au pouvoir du jeu. » explique Jim Ryan (PDG de Sony Interactive Entertainment).

Sony n’hésite pas à agir en faveur de l’accessibilité des jeux vidéo pour les personnes handicapées

Vous ne le savez peut-être pas mais ce n’est pas la première fois que l’entreprise Sony fait parler d’elle sur le sujet du handicap. En effet, il y a déjà un petit moment, un utilisateur d’une manette de PS4 s’est plaint que celle-ci ne lui permettait pas de jouer correctement. En 2016, Pete Byrne, atteint d’une paralysie cérébrale depuis sa naissance, a décidé d’écrire à Sony. Ce courrier explique notamment qu’il est difficile pour lui d’utiliser la manette de la PS4. La raison n’est autre que les difficultés de Pete à faire certains mouvements, mais aussi le manque d’adaptation de cette manette aux personnes atteintes de handicap.

Contre toute atteinte, l’équipe d’ingénieurs de Sony a décidé d’agir au plus vite afin de développer une manette unique et adaptée au handicap de Pete. Sur cette manette, le pavé tactile a été désactivé et un bouton pour mettre le jeu en pause est rajouté à l’arrière de la manette. Et aujourd’hui, le géant japonais n’hésite pas à répondre présent lorsque les mesures concernent l’accessibilité pour tous. C’est pourquoi il a notamment décidé de créer une page Internet spéciale.

Une alternative pour rendre l’industrie du jeu vidéo accessible à tous

L’industrie du jeu vidéo est sans doute la plus compliquée à rendre accessible à tous. Bons nombres d’entreprises n’hésitent pas à proposer différentes alternatives à ce sujet. L’entreprise Sony, elle, a décidé d’ouvrir une page Internet spéciale. Celle-ci est accessible depuis le site officiel PlayStation et permet notamment de mettre en avant certains réglages de la PS5 concernant le handicap. Parmi ces paramètres, nous retrouvons un affichage adapté, la présence de sous-titres ainsi que la personnalisation des commandes ou encore un audio adapté. De plus, ce site internet recense également tous les nouveaux jeux vidéo accessibles aux personne atteintes d’un handicap.