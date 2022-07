Des chercheurs inventent des gants innovants qui donnent à vos mains “le pouvoir” et l’adhérence d’une pieuvre

En 2021, l’Oscar du meilleur documentaire revenait à My Octopus Teacher (La sagesse de la pieuvre), un film émouvant qui raconte l’histoire sous l’eau d’une amitié inattendue … Dans ce film, Craig Foster se lie d’amitié avec une pieuvre sauvage alors qu’il explore l’océan, et il observe avec minutie les tentacules de cet animal. Il est fasciné par la précision avec laquelle elle peut saisir ce qui l’entoure, comme des « outils » qu’elle utilise pour se défendre de ses prédateurs… Même si la peau se fripe après une immersion prolongée, l’’humain ne possède pas cette aisance sous-marine et cela a donné une idée à une équipe de chercheurs de Virginia Tech… Ils viennent en effet d’inventer des gants qui donnent à vos mains les pouvoirs d’une pieuvre, en s’inspirant probablement de ce magnifique documentaire. Découverte de cette invention hors du commun.

Quelle est cette invention ?

Les gants inventés par les scientifiques sont fabriqués dans une matière adhésive qui imite la peau des tentacules des céphalopodes. Ils expliquent que ces gants innovants leur ont permis de prendre et de lâcher toutes sortes d’objets sous l’eau, y compris des objets rigides, mous, plats ou courbés. Appelé « Octa-Glove », ce gant imite la manipulation et le contrôle précis des pieuvres en fournissant une peau adhésive qui permet de manipuler les objets sous l’eau. Dans une étude publiée sur Sciences Advances, le professeur de génie mécanique Michael D. Bartlett, responsable de l’étude et des chercheurs de Virginia Tech, explique comment le gant Octa-Glove permet pour la première fois aux êtres humains de saisir en toute sécurité des objets sous l’eau avec l’agilité et la facilité d’une pieuvre.

Comment fonctionne le gant Octa-Glove ?

Inspirés par les pieuvres en mouvement, et par la force qu’elles avaient dans la préhension tout en conservant un toucher délicat, les chercheurs ont inventé un gant recouvert de matériaux souples et de petits capteurs intégrés, équipés de ventouses synthétiques semblables à celles de la pieuvre. Ils ont, en quelques sortes, conçus une peau adhésive qu’ils ont intégrée à un gant. Le professeur Michael D. Bartlett précise que la plupart des adhésifs synthétiques ne fonctionnent pas sous l’eau car, pour manipuler des objets immergés, l’adhérence doit pouvoir s’activer et se relâcher rapidement. Pour la pieuvre, ce sont donc les ventouses qui sont utilisées. Les scientifiques ont donc utilisé une “tige en caoutchouc coiffée d’une “membrane extensible actionnée pneumatiquement” pour créer une adhérence, et en particulier pour que cette adhérence puisse s’activer et se désactiver avec une extrême rapidité”.

Comment fonctionnent les tentacules d’une pieuvre ?

Bien entendu, le gant Octa-Glove ne pourra jamais être aussi précis que le tentacule d’une pieuvre. Il faut savoir que ses 8 tentacules sont munis de plus de 2000 ventouses, et de millions de capteurs mécaniques et chimiques… De plus, la pieuvre possède une activité neurologique bien différente des autres espèces puisqu’elle aurait « plusieurs cerveaux ». En effet, ses neurones ne se concentreraient pas uniquement dans son cerveau, ses tentacules en seraient également dotés, comme le système nerveux périphérique chez l’humain.

Elle peut donc contrôler chaque tentacule indépendamment des autres. Concernant le gant Octa-Glove, il a été conçu afin que l’utilisateur n’ait qu’à approcher la main d’un objet pour que le gant se fixe dessus sans intervention de l’utilisateur. Il explique ainsi le fonctionnement du gant Octa-Glove : “les ingénieurs ont soigneusement conçu le gant de sorte que tout ce que l’utilisateur a à faire est d’approcher sa main d’un objet et le gant se fixera immédiatement sans aucune intervention supplémentaire de l’utilisateur”.

A quoi ce gant pourrait-il servir ?

Concernant le gant Octa-Glove, il pourrait être utilisé dans le futur pour des soins aux patients, la robotique sous-marine, l’entretien de machines dans les milieux aquatiques, etc. Mais cela pourrait aussi donner lieu à de nouveaux loisirs aquatiques ou activités récréatives d’après les inventeurs de ce gant inspiré des tentacules de pieuvre. S’inspirer du monde animal pour inventer des objets humains n’est pas nouveau, nous avons tout à apprendre de la nature !