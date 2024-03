L’invention du moteur de bateau à nageoire (sans hélice) de FinX part à la conquête du marché américain

La décarbonation du transport maritime et fluvial constitue une nécessité au vu du contexte climatique actuel. Pour FinX, la recherche d’une vie harmonieuse avec la nature ne consiste pas uniquement à limiter les émissions de gaz à effet de serre. En témoigne ses moteurs hors-bords électriques qui génèrent de la poussée en s’inspirant de la façon dont les poissons nagent. Concrètement, ceux-ci sont dépourvus d’hélice. Ils disposent à la place de membranes ondulantes en élastomère qui agissent comme des nageoires. Actionnées par un moteur électrique linéaire à ailettes, lesdites membranes permettent à l’embarcation équipée d’avancer, et ce, de manière très discrète, limitant l’impact de la navigation sur la faune et la flore marines.

Bientôt aux États-Unis !

Avec leur conception biomimétique associée à une propulsion électrique, les solutions de motorisation proposées l’entreprise française sont censées révolutionner la manière dont on se déplace sur l’eau. Après avoir annoncé le Fin S plus tôt dans l’année, FinX vient de commencer la livraison des commandes qu’elle a reçues de ses clients établis aux États-Unis. Quelque 8 exemplaires du moteur ont quitté le port de Saint-Malo, en Bretagne, le 15 mars dernier à bord du voilier cargo Grain de Sail II. La cargaison devrait arriver à New York le 1ᵉʳ avril 2024. Concernant la distribution sur place, elle sera assurée par la société new-yorkaise Wind Support.

Minimiser l’impact environnemental des opérations de livraison

Le choix du Grain de Sail II est tout à fait raisonné. Ce navire de 52 m long, capable de transporter jusqu’à 350 tonnes de marchandises, est une référence dans l’univers du transport maritime. Grâce à sa propulsion éolienne, il a une très faible empreinte carbone. Il navigue de manière durable et propre puisque son taux d’émission de gaz à effet de serre est de moins de 10 %. Un principe qu’il partage avec les solutions de FinX. Il faut savoir que ces dernières, en particulier le Fin S, sont produites par l’assembleur industriel CALIP Group à Rouen, en Normandie.

Un moteur conçu pour les petites embarcations

Le Fin S est le fruit de quatre années de recherche et développement menée par l’équipe de FinX, dirigée par l’entrepreneur français Harold Guillemin. Ce moteur à nageoires sans hélice conçu pour les petites embarcations de moins de trois tonnes possède une puissance nominale de 4 CV, soit de 2 kW. Il intègre une batterie lithium de 48 V/72 Ah qui offre jusqu’à 8 heures d’autonomie à une vitesse de 5 km/h. À noter toutefois que la vitesse maximale est de 11 km/h. La marque travaille également sur un modèle plus puissant, le Fin E, qui développera une puissance de 150 CV (110 kW). Par ces caractéristiques, il s’agit d’un système de motorisation qui sera destiné à des bateaux plus grands. Plus d’infos : finxmotors.com. Que pensez-vous de cette invention ? Je vous invite à partager votre avis, vos remarques ou nous signaler une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .